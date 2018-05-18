Арест банковских счетов напомнил жительнице Вытегры о долге за коммунальные услуги

Около 70 тысяч рублей долга за теплоэнергию накопила жительница Вытегры. Вспомнить о счетах ей помогла блокировка банковских счетов.

Судебные приставы не раз напоминали женщине о необходимости рассчитаться с задолженностью, но она не спешила выполнять требования. В итоге исполнителям судебных решений пришлось пойти на крайние меры и заблокировать все банковские счета должницы.

Чтобы разблокировать их, местная жительница сама явилась на прием к судебным приставам, где ей рассказали, что в первую очередь требуется полностью погасить долг. Когда на счет ресурсопоставляющей организации поступила необходимая сумма, жительница Вытегры получила доступ к своим счетам.