Самозанятых заставят платить кнутом или пряником

Минтруд и Минэкономразвития. Для реализации этой идеи в Налоговом кодексе обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в ПФР и ФФОМС. Правительству только предстоит определить размер взносов. Подготовкой законодательных поправок займутся Минфин

Однако заставить самозанятых граждан «выйти из „тени“ будет не просто, полагают эксперты.

НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ

В ноябре 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин заявил, что граждан, работающих на себя, нужно освободить от налогов на два года, дав им возможность легализовать свою деятельность. Президент поручил до 15 июля 2018 года завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан.

Активность министерств в отношении самозанятых говорит о том, что „налоговые каникулы“ скоро закончатся. Минфин уже предложил установить для самозанятых специальный налог в 3-6% от дохода в зависимости от того, кому оказываются услуги.

Пока не понятно, как платежи в НПФ и ФФОМС будут интегрировано в налог 3-6% с дохода, будут ли они туда включены, или эти платежи будут идти отдельно, говорит руководитель Цента экспертизы и анализа проблем предпринимательства „Опоры России“ Олеся Сапа. По ее представлениям, это будут отдельные, дополнительные платежи.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, оценивать предложение Минфина пока рано. Титов полагает, что самозанятым нужен недорогой патент по 46 видам деятельности, включающий в себя взносы в социальные фонды. Это, по мнению омбудсмена, составит примерно 20 тыс. рублей в год. Титов также настаивает на отсутствии отчетности для самозанятых.

Чтобы максимально упростить налогообложение для самозанятых, нужно включить в перечень не 46, а все виды деятельности, за исключением лишь отдельных, не соглашается Сапа. По ее мнению, платеж в 20 тыс. рублей немного некорректен. Самозанятые должны платить процент, как предлагает Минфин, но процент не от дохода, а от выручки, полагает она.

Управляющий директор кадровой компании „Юнити“ Феликс Кугел считает, что при цивилизованно построенной системе налогообложения самозанятые граждане должны платить взносы в ПФР и ФФОМС. „В экономически развитых странах налогообложению подлежит любой человек, который генерирует так называемую „денежную массу“. Там смотрят на то, сколько человек генерирует и сколько это ему стоит. Налогом облагается только разница между этими суммами. Это абсолютно рациональный подход, поскольку государство должно обеспечивать свою деятельность и при этом не подвергать ненужному прессингу людей, которые сами стараются работать“, говорит Кугел.

По его словам, в развитых странах все люди платят в пенсионный фонд. Это один из принципов работы любого государства. Кроме того, если человек пользуется медицинскими услугами и при этом медицинские услуги гражданину ничего не стоят, то за это платит кто-то другой. Как правило, платят через налогообложение, говорит Кугел. Он подчеркнул, что налогообложение должно быть полностью цивильным и принимать во внимание то бремя, которое несет частный предприниматель для того, чтобы генерировать доходность.

КАК ВОВЛЕЧЬ САМОЗАНЯТЫХ?

Сейчас самозанятые чувствуют себя неплохо, считают эксперты. Поэтому на 1 января 2018 года в качестве самозанятых по всей России зарегистрировались только 936 человек. По данным на 1 апреля 2018 года, это сделали всего 1289 человек. По оценкам „Опоры России“, число именно самозанятых достигает 6 млн человек.

По подсчетам аналитиков Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. С учетом общего количества россиян трудоспособного возраста это около 8 млн человек.

Основная проблема — это создание условий для самозанятых для выхода их „тени“, считает Сапа. „Они достаточно спокойно себя чувствуют. Государство должно их заинтересовать, чтобы они легализовались. Эти люди сами себя заняли, они не просят субсидий, бюджетных денег, они сами зарабатываю себе деньги. Их нужно поддержать, а не наказывать“, — говорит Сапа.

Гендиректор Центра фискальной политики Галина Курляндская считает регистрацию самозанятых большой проблемой. По ее мнению, регистрация и оплата через МФЦ могла бы упростить решение этого вопроса.

В правительстве намерены подготовить особые меры поддержки для самозанятых граждан. Возможно, правительство решит вопрос по кредитованию самозанятых, полагает Сапа. Это может быть какое-то льготное кредитование, не как у физлиц по потребкредитам. Это могут быть еще какие-то льготы. „Нужно создать условия, чтобы самозанятым было выгодно легализоваться“. Говорит Сапа.

В недавнем заявлении председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский недавно предложил использовать по отношению к самозанятым метод кнута и пряника.

Судя по активности министерств, скоро станет известно, какой именно способ выберет правительство, чтобы вывести самозанятых из „тени“ и заставить платить налоги и взносы в ПФР и Фонд медицинского страхования.