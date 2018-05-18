Ещё
Арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве Лайтбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве Лайтбанка 

Банки.ру 41 минуту назад
Фото: РАПСИ
Арбитражный суд Москвы на заседании 18 мая объявил резолютивную часть решения о признании Лайтбанка несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов, сообщается на его сайте.
Центробанк 29 марта текущего года отозвал лицензию у Лайтбанка, пояснив, что проблемы у последнего «возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) ООО „КБ „Лайтбанк“ и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)“. В ЦБ также подчеркнули, что в отношении Лайтбанка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводились ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.
В начале мая регулятор оценил „дыру“ в балансе банка примерно в 328 млн рублей.
АСВ с 10 апреля выплачивает страховку вкладчикам Лайтбанка через Россельхозбанк. Агентство сообщало, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков Лайтбанка.
Новость
Банки.ру: последние новости
МЭР работает над упрощением процедуры банкротства граждан СП увидела риск обращения АСВ за новыми кредитами в связи с исчерпанием фонда страхования вкладов Связь-Банк приступает к выдаче ипотеки по стандартам «ДОМ.РФ»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сергей Мавроди «воскрес»57
ЕС пошел против доллара68
Украина проиграла России спор173
Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля92
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»300
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение