Арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве Лайтбанка

Центробанк 29 марта текущего года отозвал лицензию у Лайтбанка, пояснив, что проблемы у последнего «возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) ООО „КБ „Лайтбанк“ и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)“. В ЦБ также подчеркнули, что в отношении Лайтбанка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводились ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.

В начале мая регулятор оценил „дыру“ в балансе банка примерно в 328 млн рублей.

АСВ с 10 апреля выплачивает страховку вкладчикам Лайтбанка через Россельхозбанк . Агентство сообщало, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 317,6 млн рублей могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков Лайтбанка.

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