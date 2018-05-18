Самозанятым придется платить налоги

Все самозанятые граждане — репетиторы, сиделки, ремонтники — должны будут делать отчисления со своих доходов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующие поправки в Закон «О занятости населения в РФ» Министерство юстиции уже согласовало со всеми заинтересованными ведомствами. Размеры взносов и способы их уплаты в документе пока не прописаны. Но зато сказано, что необходимые поправки требуется внести в Налоговый и Трудовой кодексы.

Частникам дали определение

В инициативе Минюста, разработанной по поручению Президента России Владимира Путина , сказано, что самозанятые — это физические лица, которые самостоятельно на свой риск осуществляют деятельность, направленную на систематическое получение дохода. При этом подобная работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут. В Правительстве подготовят особые меры поддержки для этой категории граждан.

Ранее именно Минфин сообщил, что все самозанятые граждане обязаны платить общий специальный налог на профессиональный доход, ставка которого может составить три процента, если оказание услуг идёт физическим лицам, и шесть процентов — если юридическим. Взыскивать налог предлагается с помощью мобильного приложения. Но определённо сказать, какая часть из налога пойдёт на пенсионное, социальное и медицинское страхование, пока невозможно.

Комментируя это предложение финансового ведомства, глава Комитета Госдумы по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что оно пока юридически не оформлено и потому анализировать его преждевременно. «Пенсионные отчисления, которые делают работающие люди, идут не в копилку этим людям, а на выплаты тем, кто сейчас на пенсии. Безусловно, есть вопросы к тем гражданам, которые только обеспечивают себя и семью и фактически не участвуют в поддержании общих социальных фондов», — сказал сенатор. Он напомнил, что Совет Федерации давно предлагал ввести патентную систему для решения этой проблемы

Активность ведомств по поводу определения налогового бремени для самозанятых можно объяснить тем, что 15 июля истекает срок выполнения поручения Владимира Путина по поводу завершения работы, закрепляющей правовой статус самозанятых граждан. Ведь сегодня они действуют вне правового поля.

Безусловно, есть вопросы к тем гражданам, которые только обеспечивают себя и семью и фактически не участвуют в поддержании общих социальных фондов.

Сейчас, напомним, для трёх категорий самозанятых — нянь и сиделок, репетиторов и домработниц — действует уведомительный порядок постановки на учёт в налоговых органах , а на 2017-2018 годы они освобождены от уплаты НДФЛ.

Такие граждане смогут встать на учёт в налоговой службе и не платить никаких налогов. После этого срока им предстоит решить: либо прекратить заниматься своей деятельностью, либо получить статус индивидуального предпринимателя. Пока что на налоговый учёт встало чуть больше тысячи человек. По данным же Росстата России бизнесом без регистрации заняты 2,3 миллиона человек. А по неофициальным данным таких людей — от 15 до 22 миллионов человек.

Не соперники, а соратники

Первой идею легализации самозанятых граждан ещё в 2016 году озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко . Она тогда заявила, что складывается несправедливая ситуация: регионы платят взносы в социальные фонды за официально неработающих и скрывающих свои доходы граждан, а при этом самозанятые россияне пользуются социальными благами, ничего за них не платя.

«Если это сапожник, он занимается ремонтом, там много не заработаешь», — привела пример Матвиенко. Она считает, что в теории стоимость такого патента могла бы составить одну тысячу рублей ежемесячно или, например, пять тысяч рублей в год. «Но это надо обсуждать, чтобы это не было большой нагрузкой», — добавила спикер.

В конце марта 2018 года сенаторы на совещании по вопросам самозанятых решили, что патентная система — это лучший выход из ситуации. Минфин, кстати, идею поддержал, но указал на необходимость дать самозанятым определение. Что и сделал в итоге Минюст.

О том, что реальных шагов для легализации фрилансеров сделано уже немало, напомнил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

«Важно не только заинтересовать граждан платить налоги, но и создать простой и необременительный механизм администрирования этого процесса», — подчеркнул сенатор.

Рябухин надеется, что несмотря на наметившийся «конфликт подходов», Правительство и парламент тут не соперничают, а сотрудничают. «У всех есть понимание и готовность, что нужно найти и всех удовлетворяющую формулировку, и законодательную базу», — объяснил парламентарий.

Главное, подчеркнул он, уже перейти от слов к делу.