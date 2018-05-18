Банки.ру и НРА 29 мая проведут круглый стол на тему «Ипотека-2018: драйвер или пузырь?»

Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах», ставшую площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.

Ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) продолжают снижаться, регулярно обновляя исторические минимумы. Согласно данным Банка России, средняя ставка по ИЖК, предоставленным в течение месяца, составила в марте 2018 года 9,64% (в марте 2017-го — 11,68%). Количество и объем выданных займов продолжают расти: в марте выдано 118,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 234,7 млрд рублей (месяцем ранее — 102,6 тыс. кредитов на общую сумму 198,9 млрд). При этом совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март 2018 года на 2,1% и достигла 5,4 трлн рублей по состоянию на 1 апреля (за год она увеличилась на 19,2%). Грозит ли рынку перспектива появления ипотечного пузыря? Пора ли задуматься об ужесточении правил выдачи ипотеки? Как новые технологии отразятся на рынке и клиентах? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в ходе круглого стола «Ипотека-2018: драйвер или пузырь?».

Основные вопросы для обсуждения спикерами и участниками:

Итоги I квартала 2018 года: динамика, просрочка, портрет заемщика.

Бесполезная льгота: почему не взлетела программа детской ипотеки?

Семейная ипотека: как работала программа в I квартале 2018 года.

Внедрение цифровой ипотеки: плюсы и минусы для клиента и банка.

Новая схема работы банков по ДДУ с 1 июля: эскроу-счета или отчисления в фонд защиты прав дольщиков. Почувствуют ли изменения заемщики?

Рефинансирование ипотечных кредитов в другом банке, продолжается ли тренд в этом году?

Продуктовый виджет

Участие подтвердили следующие спикеры:

заместитель начальника департамента — начальник управления, департамент разработки продуктов, стандартов и технологий обслуживания Газпромбанка Алексей Трубников;

руководитель управления по проектному финансированию АО «Тушино 2018» Наталья Чичиланова

Ожидается подтверждение участия представителей ряда крупнейших банков и девелоперов.

К участию в качестве слушателей приглашаются представители профессионального сообщества и профильных СМИ. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.

Регистрация по e-mail pressa@banki.ru.

Дополнительная информация по телефону (495) 739-52-55, доб. 442.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.

Круглый стол пройдет в зале «Чехов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный проезд, д. 2.

Регистрация участников — с 10:30. Начало мероприятия — в 11:20.