Молодежный парламент при ГД разработает инициативу о субсидиях на ипотечный взнос для сельских учителей

Молодежный парламент при Госдуме разработает инициативу о субсидировании первоначального ипотечного взноса для молодых педагогов и медработников, которые будут работать в селах. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Что объединит молодых политиков Госдумы и Совета Федерации ?» сообщила председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева

«Что мы действительно можем дать молодому человеку и чем его привлечь сегодня на село? Мы сделали расчеты, и если взять среднюю площадь однокомнатной квартиры в 35 кв. м при средней стоимости жилья, такая квартира обойдется в 1 млн 300 тыс. руб. Какой молодой специалист может самостоятельно позволить себе купить квартиру? Сколько времени ему на это понадобится? Если говорить об ипотеке, то первоначальный взнос по такой схеме будет равняться 400 тыс. руб. Основная проблема при доступе к ипотечным продуктам — это первоначальный взнос. Мы предложили разработать такую программу, согласно которой молодые педагоги, медицинские работники, приезжая на село, могли получать субсидирование этого первоначального взноса», — сказала М. Воропаева.

Она пояснила, что субсидированная ставка может составить 6%, и тогда при зарплате в 25 тыс. руб. у человека будет оставаться 15 тыс. руб., а 10 тыс. руб. — идти на погашение долга по ипотеке. «В принципе, на селе, наверное, это не совсем плохие условия. Я думаю, что мы в ближайшее время должны разработать эту инициативу, положить на бумагу и обязательно отправить в профильное ведомство», — добавила М. Воропаева.