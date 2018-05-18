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Доходы губернатора Юрия Берга за 2017 год сократились на 1,2 млн рублей
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Доходы губернатора Юрия Берга за 2017 год сократились на 1,2 млн рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Глава Оренбургской области Юрий Берг опубликовал декларацию о доходах за 2017 год. Документ появился на сайте регионального правительства в пятницу, 18 мая.
Согласно декларации за 2017 год губернатор заработал 2,5 млн рублей. Тогда как в 2016 году его доход составил 3,7 млн рублей.
В собственности Юрия Берга земельный участок площадью 1358 квадратных метров, жилой дом — 138 квадратных метров и квартира в общедолевой собственности с супругой в 89 квадратных метров.
Супруга Юрия Берга в 2017 году заработала 245,3 тысячи рублей — это на 26 тысяч больше чем в 2016 году. Она владеет двумя земельными участками площадью в 134 квадратных метра и 2054 квадратных метра соответственно. На нее также оформлен жилой дом в 542 квадратных метра.
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