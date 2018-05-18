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Заработал даже меньше: мэр Новосибирска отчитался о доходах
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Заработал даже меньше: мэр Новосибирска отчитался о доходах 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
За 2017 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал 3,1 миллиона рублей — по сравнению с предыдущим годом его доходы сократились.
Информация о доходах мэра Анатолия Локтя опубликована сегодня, 18 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска.
За прошедший год мэру удалось заработать почти 3 миллиона 142 тысячи рублей, тогда как в 2016 году доходы Локтя были на 254 тысячи рублей больше.
У градоначальника в собственности по-прежнему квартира площадью 34,4 квадратных метра. На супругу мэра Марину Локоть записаны две квартиры — площадью 105,6 и 59,8 квадратных метра. Машин у семьи по-прежнему нет.
За год супруга мэра получила доход в размере 1 миллион 134 тысячи рублей, то есть больше, чем в 2016 году, когда её заработок достиг 1 миллиона 65 тысяч рублей.
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