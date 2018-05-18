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Процедуру банкротства для россиян предложили упростить
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МЭР предложило упростить процедуру банкротства для россиян 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития РФ намерено снижать издержки для физлиц при процедурах банкротства, сократить сроки таких процедур и предпринять ряд мер для их дальнейшего упрощения, заявила директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Елена Сороковая.
"Говоря о развитии правового регулирования в области банкротства, следует отметить, что основные цели, которые ставит перед собой министерство, это изменить качество процедур банкротства, увеличить количество реабилитационных процедур, снизить издержки на проведение процедур, сократить общие сроки проведения процедур, облегчить доступ к процедурам совершенствование института арбитражных управляющих и другие", — сказала Сороковая, выступая на Петербургском юридическом форуме.
Сегодня расходы на проведение банкротства физических лиц довольно высокие, в связи с чем процедура остается недоступной для граждан с низким доходом и небольшим долгом.
Кроме того, по словам директора департамента Минэкономразвития, проблемой является и отсутствие мотивации для участия в такой процедуре со стороны арбитражных управляющих. Причина этого — в низком уровне вознаграждения. На сегодняшний день фиксированная часть вознаграждения за всю процедуру составляет 25 тысяч рублей (иногда такая процедура может длиться больше года). Рассчитывать же на повышение вознаграждения за счёт суммы процентов от реализации имущества должника также не приходится, поскольку зачастую должник попросту не обладает конкурсной массой.
По словам Сороковой, министерство разработало проект федерального закона, предусматривающий возможность проведения банкротства граждан по упрощённой процедуре для граждан с невысокой задолженностью.
"Законопроектом предусматривается, что заявления граждан, имеющих небольшой долг, будут подаваться в электронном виде на сайте суда, что позволит значительно сократить документооборот и упростить подачу заявления. При подаче такого заявления помощь должнику будет оказывать арбитражный управляющий", — сказала Сороковая.
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