Хакеры намерены обокрасть пользователей Airbnb

Для этого злоумышленники используют фишинговую рассылку, чтобы получить данные юзеров.

Разработчик антивирусного ПО ESET предупредил пользователей о новых хакерских атаках. На этот раз злоумышленники используют фишинговую рассылку, нацеленную на пользователей онлайновой площадки Airbnb. Она помогает юзерам размещать, искать и арендовать частное жильё по всему миру.

Хакеры отправляют письма с домена @mail.airbnb.work, который немного похож на настоящий — @airbnb.com. В нём говорится, что в связи с внедрением нового Общего регламента по защите данных (GDPR), Airbnb обновляет политику, и теперь пользователям в обязательном порядке нужно принять новые условия. Для этого им необходимо перейти по указанной ссылке и «обновить личную информацию». Вместе с ней вас также просят указать данные банковской карточки, которые и нужны мошенникам для снятия ваших денег или последующей перепродажи.

Компания рекомендует игнорировать подозрительные рассылки и не переходить по ссылкам из них. По её словам, хакеры в своих атаках будут и дальше использовать ситуацию вокруг нового GDPR.