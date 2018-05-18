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Хакеры намерены обокрасть пользователей Airbnb
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Хакеры намерены обокрасть пользователей Airbnb 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Для этого злоумышленники используют фишинговую рассылку, чтобы получить данные юзеров.
Разработчик антивирусного ПО ESET предупредил пользователей о новых хакерских атаках. На этот раз злоумышленники используют фишинговую рассылку, нацеленную на пользователей онлайновой площадки Airbnb. Она помогает юзерам размещать, искать и арендовать частное жильё по всему миру.
Хакеры отправляют письма с домена @mail.airbnb.work, который немного похож на настоящий — @airbnb.com. В нём говорится, что в связи с внедрением нового Общего регламента по защите данных (GDPR), Airbnb обновляет политику, и теперь пользователям в обязательном порядке нужно принять новые условия. Для этого им необходимо перейти по указанной ссылке и «обновить личную информацию». Вместе с ней вас также просят указать данные банковской карточки, которые и нужны мошенникам для снятия ваших денег или последующей перепродажи.
Компания рекомендует игнорировать подозрительные рассылки и не переходить по ссылкам из них. По её словам, хакеры в своих атаках будут и дальше использовать ситуацию вокруг нового GDPR.
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