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Контролировать расчет пенсий хотят поручить Роструду
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Контролировать расчет пенсий хотят поручить Роструду 

Время бухгалтера 1 час назад
Из-за того, что в госструктуры поступает много обращений от граждан по поводу ошибок при перерасчете пенсий, депутаты предложили создать схему по контролю расчета и корректировки всех категорий пенсий. Эти полномочия авторы законопроекта хотят передать Роструду.
Планируется, что контролировать расчет и начисление пенсий ведомство будет, проводя камеральные и выездные проверки, а также используя системы мониторинга. Порядок их проведения Роструд должен будет установить отдельно.
Подобная идея существует еще с 2010 г., однако этого так и не сделали. Эксперты считают, что Роструд, как ведомство, разбирающееся во всех нюансах трудового права, лучше всех справится с расчетом пенсий: ведь они зависят от уплаты взносов, а те, в свою очередь, от зарплаты.
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