«Выйти из сумрака»: легализация самозанятых сулит социальные гарантии

Введение налога в отношении самозанятых и производимого ими труда является давней идеей российского правительства — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

Минюст разрабатывает налог на самозанятых

Напомним, что появилась информация, что Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который установит порядок выплаты самозанятыми гражданами налоговых отчислений в ПФР и Федеральный фонд обязательного страхования.

Все это проводится в рамках утвержденного плана правительства РФ по легализации работающих на себя россиян, поэтому можно будет ожидать, что в ближайшее время данный законопроект уйдет на практическое рассмотрение Государственной думы РФ

Самозанятые граждане с законодательной точки зрения — это физические лица, которые самостоятельно и без формального найма на работу осуществляют деятельность, направленную на получение дохода, причем здесь есть важное уточнение — такая работа совершается во время, свободное от основной работы, поэтому в силу этого данные лица не должны получать статус индивидуальных предпринимателей.

Впрочем, существует информация, что порядок уплаты страховых взносов и их размеры пока не установлены, но есть четкие ориентиры — это налог в 3 процента от доходов на оказание услуг физических лицам и 6, если клиентом самозанятых, является организация.

С практической точки зрения это не принесет данных категориям населения каких-либо серьезных трудностей, поскольку потенциальная ставка будет небольшой во всех возможных вариантах развития событий. Тем более, непонятно, как будет контролироваться данный вопрос на практике, поскольку подобные доходы очень сложно проследить, а вот с точки зрения бюджета перед нами важное нововведение.

Правительство РФ продолжает решать свои стратегические задачи

В целом, подобный законопроект не вызывает никакого удивления по той причине, что правительство РФ целенаправленно проводит политику увеличения налогооблагаемой базы. Это необходимо для того, чтобы снизить трансферты из федерального бюджета в социальные фонды, что было признано угрозой для нашей финансово-экономической системы еще до начала кризисных явлений.

Естественно, в период 2014-15 годов эти проблемы обострились, и это привело к тому, что правительство РФ с удвоенной силой стало решать проблему огромного количества работающего, но не платящего налогов населения нашей страны.

Ведь, несмотря на юридическое положение неплатящего налоги безработного, все граждане России получают согласно базовым нормам нашей конституции, как бесплатную медицинскую помощь, так и пенсионное обеспечение. Для того, чтобы купировать издержки для государства в России не так давно было введено понятие социальной и страховой пенсии. Социальная пенсия выдается всем и должна быть не ниже прожиточного минимума, а страховая пенсия теперь полагается только в случае наличия профессионального стажа.

При этом, рамка данного параметра в настоящее время поднимается с 8 лет и достигнет во второй половине двадцатых годов базового критерия в 15 лет обязательного профессионального стажа, т.е. официальной работы, облагающейся федеральными налогами.

Правительство РФ продолжает сводить российскую бюджетную систему

В этой связи, является логичным, что законодатели обратили свои взоры в сторону самозанятых. Это происходит по той причине, что в нашей стране существуют десятки миллионов людей, которые непонятно чем занимаются и непонятно на что живут.

В условиях социальной направленности нашей государственной системы это является большой проблемой для бюджетной системы страны, поскольку такая концепция будет эффективно работать только в том случае, если все профессиональные доходы будут прозрачными. В противном случае, это несет значительные риски для стабильности нашей социально-экономической конструкции.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что данный законопроект соответствует тем идеям, которые давно продвигает российский Минфин

«Достаточно вспомнить, что сначала в России были объявлены налоговые каникулы, а потом Минфин заявил, что самозанятых нужно облагать 6 процентами налога. Поэтому, собственно говоря, это попытка найти дополнительные источники финансирования для наших социальных фондов. И это главная мотивация, что бы там не говорили в Минфине», — констатирует Сафонов.

Данный законопроект только купирует проблему

По словам Александра Львовича, с мотивацией этого законопроекта все понятно, но с практической точки зрения эффект для бюджета будет маленьким ввиду того, что объем новой налогооблагаемой базы является небольшим.

«Дело в том, что самозанятые, как правило, просто зарабатывают себе на жизнь, и речь здесь, конечно, не идет о миллионных доходах. Поэтому их налоговых отчислений в размере 3 или 6 процентов, совершенно точно, не хватит на формирование Пенсионного фонда для данных категорий граждан вместе с необходимым наполнением Фонда обязательного социального страхования», — заключает Сафонов.

Соответственно, перед нами мера, которая направлена на то, чтобы вывести из тени, как можно больше категорий российских граждан — ведь у нас в стране где-то треть от общегосударственного фонда заработной платы выплачивается втемную.

«Соответственно, Минфин, в любом случае, будет вынужден закладывать определенные средства в федеральный бюджет для того, чтобы компенсировать данный разрыв между расходами и доходами социальных фондов», — резюмирует Сафонов.

Как считает эксперт, даже если эти категории населения будут легализованы, то это не станет решением в контексте той разницы, которая существует в доходах и расходах отечественных социальных фондов.

«Очевидно, что данных налоговых выплат не хватит, чтобы затем платить самозанятым пенсию даже на уровне прожиточного минимума, поэтому перед нами не решение и даже не купирование проблемы», — констатирует Сафонов.