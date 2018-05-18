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Только один губернатор оказался богаче Бориса Дубровского в 2017 году
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Только один губернатор оказался богаче Бориса Дубровского в 2017 году 

74.ru 29 минут назад
Фото: 74.ru
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2017 году заработал 60,4 млн рублей. Это второй показатель среди глав всех регионов России. На текущий момент информацию о доходах представили в 74 субъектах из 85. Топ самых обеспеченных губернаторов смотрите в нашей инфографике.
Заработанную сумму больше, чем у Бориса Дубровского, задекларировал только исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс — 221,6 млн рублей. 192,9 млн из этой суммы — наследство.
В тройку лидеров вошел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его годовой доход превысил 53,1 млн  Изменилась ситуация и в рейтинге самых зарабатывающих губернаторских семей. Например, чета Миннихановых из Татарстана в 2017 задекларировала 145 млн рублей, а годом ранее сумма превышала 2,36 млрд рублей. Большую часть тогда заработала жена главы республики — 2,35 мрлд. Миннихановы сейчас вторые после главы Красноярского края и его супруги, но их еще могут обогнать губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с женой. Официальный сайт региона пока не опубликовал данные о доходах, но в 2016 году они суммарно заработали более 900 млн рублей, 864 из которых принесла в семейный бюджет супруга губернатора. Жена Бориса Дубровского, для сравнения, задекларировала доход в 2,1 млн рублей.
Из десятки самых хорошо зарабатывающих глав региона выбыли смоленский губернатор Алексей Островский, чей доход упал с 68 до 3 млн рублей, и глава Чечни. Рамзан Кадыров задекларировал в 2017 6,9 млн рублей.
Ранее о своих доходах отчитались мэр Челябинска Евгений Тефтелев и его заместители. Глава города в 2017-м заработал 7 миллионов 159 тысяч рублей, это на 1,6 миллиона больше, чем годом ранее. Также о своих доходах рассказали депутаты Законодательного собрания Челябинской области.
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