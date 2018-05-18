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Россиян заставят доплатить за медицину и пенсии
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Россиян заставят доплатить за медицину и пенсии 

Lenta.ru 1 час назад
Самозанятых граждан обяжут делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом в пятницу, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на поправки Минюста в закон «О занятости населения в РФ».
Согласно материала министерства, самозанятые граждане — это физлица, самостоятельно на свой риск осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение дохода в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору.
Также граждане не должны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут.
Для определения правовых последствий статуса самозанятых потребуется внести изменения в Налоговый и Трудовой кодексы. В НК обозначат специальные процедуры налогового учета и администрирования самозанятых граждан, а также порядок уплаты ими страховых взносов в Пенсионный фонд России и Федеральный ФОМС, а также определят размер подобных выплат. «Никаких обязанностей по выплатам в Фонд социального страхования установлено не будет», — отмечает издание.
4 мая министр финансов Антон Силуанов сказал, что налог на доходы самозанятых россиян необходим не для сбора средств, а для получения гражданами официального статуса. Минфин предлагает установить налог в три процента для самозанятых россиян — домработниц, нянь, репетиторов и других граждан, оказывающих частные услуги.
В конце 2017 года официально зарегистрированных самозанятых граждан было 595 человек, по разным оценкам, например, от «Опоры России», в действительности их 15-20 миллионов человек.
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