Совкомбанк предлагает возможность увеличить срок рассрочки по «Халве»

Совкомбанк предлагает возможность продления за дополнительную плату установленного срока рассрочки по картам рассрочки «Халва» и «АвтоХалва» на три, шесть, девять, 12 или 18 месяцев. Стоимость услуги будет составлять от 900 до 9 990 рублей.

Величина комиссии зависит от двух параметров: количества дополнительных месяцев рассрочки, а также периода действия тарифного плана (три, шесть месяцев или год). На все покупки, совершенные в магазинах-партнерах в этот период, срок рассрочки будет продлен.

Продуктовый виджет

Первоначально банком был предложен только один тариф «Плюс шесть месяцев рассрочки» за 2 тыс. рублей. Это единственный тариф с периодом действия один год. В остальных случаях тариф устанавливается на три или шесть месяцев.

Екатерина Марцукова. «Возможность установить удобный срок рассрочки — это всегда плюс для клиента, а выгоду каждый определяет для себя сам в зависимости от суммы покупки, срока и стоимости тарифа», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Плата за подключение услуги будет включена в ежемесячный платеж. Подключить тариф можно через мобильное приложение, в офисе банка или по телефону кол-центра.