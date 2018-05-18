Ещё
Совкомбанк предлагает возможность увеличить срок рассрочки по «Халве»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Пусть говорят" грозит закрытие
"Пусть говорят" грозит закрытие

Совкомбанк предлагает возможность увеличить срок рассрочки по «Халве» 

Банки.ру 45 минут назад
Совкомбанк предлагает возможность продления за дополнительную плату установленного срока рассрочки по картам рассрочки «Халва» и «АвтоХалва» на три, шесть, девять, 12 или 18 месяцев. Стоимость услуги будет составлять от 900 до 9 990 рублей.
Величина комиссии зависит от двух параметров: количества дополнительных месяцев рассрочки, а также периода действия тарифного плана (три, шесть месяцев или год). На все покупки, совершенные в магазинах-партнерах в этот период, срок рассрочки будет продлен.
Продуктовый виджет
Первоначально банком был предложен только один тариф «Плюс шесть месяцев рассрочки» за 2 тыс. рублей. Это единственный тариф с периодом действия один год. В остальных случаях тариф устанавливается на три или шесть месяцев.
«Возможность установить удобный срок рассрочки — это всегда плюс для клиента, а выгоду каждый определяет для себя сам в зависимости от суммы покупки, срока и стоимости тарифа», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
Плата за подключение услуги будет включена в ежемесячный платеж. Подключить тариф можно через мобильное приложение, в офисе банка или по телефону кол-центра.
Банки.ру: последние новости
СП увидела риск обращения АСВ за новыми кредитами в связи с исчерпанием фонда страхования вкладов Связь-Банк приступает к выдаче ипотеки по стандартам «ДОМ.РФ» Силуанов назвал свои основные задачи на посту вице-премьера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии120
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту117
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»21
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост345
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских16
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение