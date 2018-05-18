В Госдуму на следующей неделе могут внести проект о безотзывном вкладе

МОСКВА , 18 мая. / ТАСС /. Законопроект о безотзывном вкладе может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.

"Сегодня эта инициатива подготовлена комитетом Госдумы по финансовым рынкам. Мы встречались с председателем комитета Анатолием Аксаковым . Он сказал, что, возможно, уже на следующей неделе эта инициатива будет внесена в Госдуму", — сообщила Воропаева на совместном заседании Молодежного парламента при Госдуме и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

По ее словам, этот проект закона является примером одной из успешных инициатив, в разработке которой принимал участие в том числе и Молодежный парламент.