В Госдуму на следующей неделе могут внести проект о безотзывном вкладе 

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Законопроект о безотзывном вкладе может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Об этом сообщила в пятницу председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.
"Сегодня эта инициатива подготовлена комитетом Госдумы по финансовым рынкам. Мы встречались с председателем комитета Анатолием Аксаковым. Он сказал, что, возможно, уже на следующей неделе эта инициатива будет внесена в Госдуму", — сообщила Воропаева на совместном заседании Молодежного парламента при Госдуме и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
По ее словам, этот проект закона является примером одной из успешных инициатив, в разработке которой принимал участие в том числе и Молодежный парламент.
Ранее Аксаков пояснял СМИ, что безотзывной вклад призван облегчить получение для граждан ипотечных кредитов и последующее их погашение. По его словам, такой вид вклада сформировался в Германии и во Франции, когда люди накапливают деньги в банке для первоначального взноса и затем там же получают ипотечный кредит по льготной ставке.