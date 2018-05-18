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Выбираем отель для отдыха с ребенком
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"Пусть говорят" грозит закрытие

Выбираем отель для отдыха с ребенком 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Что выгоднее — планировать поездку самостоятельно или приобретать готовый тур? Что необходимо предусмотреть, выбирая отель для отдыха с детьми? Смотрим ролик и настраиваемся на отпуск!
Аист на крыше: последние новости
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