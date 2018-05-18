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Красноярцы стали активнее брать ипотечные кредиты
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Красноярцы стали активнее брать ипотечные кредиты 

360tv.ru 1 час назад
В Красноярском крае банки снизили ставки по ипотеке. В связи с этим жители края стали активнее оформлять жилищные кредиты. Об этом сообщил сайт «Dела.ru».
По данным красноярского отделения Сибирского ГУ Банка России, объем новых жилищных кредитов за первый квартал текущего года увеличился по сравнению с показателями прошлого года.
Ипотечный портфель Красноярского края поднялся за год на 11,5% и превысил 130 миллиардов рублей. На данный момент доля ипотеки региона составляет 44%. Специалисты банковской сферы считают, что рост жилищного кредитования обусловлен снижением ставок.
Значительная часть выданных ипотек приходится на рефинансирование действующих займов. Также некоторые банки пошли на смягчение условий выдачи кредитов. Они увеличили возраст заемщиков до 75 лет и пересмотрели требования к их платежеспособности.
Администрация Красноярского края приобретет более 150 квартир для переселенцев. Жилье получат семьи, проживающие на месте будущих трасс Универсиады-2019, и жители бараков.
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