Банки Краснодарского края получили от жителей пять миллионов рублей монетами

Жители Краснодарского края сдали в 200 офисов 23‐х банков монеты общей суммой пять миллионов рублей. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу Южного ГУ Банка России

Монеты поместились в тысячу мешков. В общей сложности финансово-кредитные организации получили 5 254 706 рублей. Кубанцы сдали деньги в рамках участия в акции «День приема монеты от населения», которая состоялась в марте.

В обмен на полученную мелочь сотрудники банков выдавали гражданам памятные монеты номиналом 25 рублей и сувенирную продукцию. Подарки приурочены к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018.