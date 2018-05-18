Ещё
Банки Краснодарского края получили от жителей пять миллионов рублей монетами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки Краснодарского края получили от жителей пять миллионов рублей монетами 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Жители Краснодарского края сдали в 200 офисов 23‐х банков монеты общей суммой пять миллионов рублей. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу Южного ГУ Банка России.
Монеты поместились в тысячу мешков. В общей сложности финансово-кредитные организации получили 5 254 706 рублей. Кубанцы сдали деньги в рамках участия в акции «День приема монеты от населения», которая состоялась в марте.
В обмен на полученную мелочь сотрудники банков выдавали гражданам памятные монеты номиналом 25 рублей и сувенирную продукцию. Подарки приурочены к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018.
На Украине серебряную коллекционную 10-гривенную монету посвятили копанию картошки. Ее выпустил Национальный банк Украины.
360tv.ru: последние новости
ПФР увеличит расходы на пенсии на 100 млрд рублей СМИ: самозанятым россиянам придется платить в ПФР и ФОМС Цены на гречку обвалились в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс с жуткими переломами попал в больницу63
Кто лишился постов в новом правительстве81
В Москве загорелся кинотеатр41
Украина проиграла России спор58
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост142
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение