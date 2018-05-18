«Не могут грамотно составить отчеты» В Кургане депутаты раскритиковали исполнение бюджета

Публичные слушания по исполнению бюджета Кургана за 2017 год выявили недофинансирование муниципальных программ и плохое управлении городским имуществом. Доходы городской казны за прошлый год составили 5 626,2 млн рублей, а расходы — 6 004,4 млн рублей, отметил директор департамента финансов и имущества администрации Кургана Игорь Зворыгин. При этом безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 3 210 млн рублей.

Аудит работы властей города, который сделала председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Кургана Наталья Ищенко , показал, что из 30 муниципальных программ треть финансировалась с нарушениями решений парламента. А по девяти программам эффективность их исполнения снизилась. Цели двух программ вообще не достигнуты. При этом отчеты по 10 программам не соответствую фактическим расходам.

Одновременно просроченная задолженность по доходам составляет 344 млн рублей, или 65% общей суммы дебиторской задолженности. Такие долги перед бюджетом за год выросли на 14%. Это создает риски потери доходов бюджета и говорит о неэффективном использовании бюджетных средств и управлении денежными средствами, подчеркнула председатель КСП. И управление имуществом и доходами нельзя признать эффективным.

Депутат Яков Сидоров поставил вопрос об ответственности конкретных чиновников за это, отметив, что, кто и как наказан за плохую работу, неизвестно и депутаты об этом не знают.

«Кто эти десять исполнителей, которые не могут составить грамотный отчет?» — спрашивал Сидоров.

Депутаты решили добиться от сити-менеджера Кургана Андрея Потапова ответа на этот вопрос.

Фото: Леонид Архипов, Kikonline.ru