Банк ВТБ даст ипотеку на ЖК «Галактика. Премиум» 

АСН-Инфо: последние новости

Связь-Банк начал выдачу ипотеки по стандартам ДОМ.РФ

Газпромбанк даст кредит на апартаменты в Royal Park

Стоимость помещений под мини-отели в Петербурге стартует от 3,3 млн рублей