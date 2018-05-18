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Банк ВТБ даст ипотеку на ЖК «Галактика. Премиум»
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Банк ВТБ даст ипотеку на ЖК «Галактика. Премиум» 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Банк ВТБ» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Галактика. Премиум», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (Группа «Эталон») возводит в Московском районе.
Процентная ставка — от 8,9% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры, срок кредитования — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 60 млн рублей. ЖК «Галактика. Премиум» входит в квартал «Галактика» — самый крупный проект Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Комплекс состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2021 года.
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