СМИ: Безработица в России может снизиться до 4,7% к 2020 году

Безработица в России может составить 5% в 2018 году, 4,8% — в 2019-м, 4,7% — в 2020-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на макропрогноз Института Гайдара. Из демографического прогноза Росстата следует, что до 2025 года численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами от 500 тыс. до 1 млн человек в год. С начала 2018-го количество безработных уменьшилось более чем на 220 тыс. Сокращение трудовых ресурсов приведёт к усилению конкуренции за высококвалифицированные кадры, прогнозирует Банк России в своих обзорах. Это подтверждается в ежемесячных «Картинах экономики» Минэкономразвития . В 2018 году на 100 предлагаемых вакансий приходится 50 потенциальных соискателей. В 2017 году безработица составляла 5,2%, о чём свидетельствуют данные Росстата. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о сокращении числа безработных.