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СМИ: Безработица в России может снизиться до 4,7% к 2020 году
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СМИ: Безработица в России может снизиться до 4,7% к 2020 году 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Москва24
Безработица в России может составить 5% в 2018 году, 4,8% — в 2019-м, 4,7% — в 2020-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на макропрогноз Института Гайдара.
Из демографического прогноза Росстата следует, что до 2025 года численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами от 500 тыс. до 1 млн человек в год. С начала 2018-го количество безработных уменьшилось более чем на 220 тыс.
Сокращение трудовых ресурсов приведёт к усилению конкуренции за высококвалифицированные кадры, прогнозирует Банк России в своих обзорах. Это подтверждается в ежемесячных «Картинах экономики» Минэкономразвития. В 2018 году на 100 предлагаемых вакансий приходится 50 потенциальных соискателей.
В 2017 году безработица составляла 5,2%, о чём свидетельствуют данные Росстата.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о сокращении числа безработных.
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