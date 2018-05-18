Ещё
Безработица в России снизится до 4,7% к 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработица в России снизится до 4,7% к 2020 году 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
Безработица в России продолжит последовательно снижаться и к 2020 году составит 4,7%. Такие прогнозы сделали специалисты Института Гайдара.
Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник института Алексей Ведев, снижение количества незанятых граждан связано с сокращением численности трудоспособного населения.
Согласно демографическому прогнозу Росстата, до 2025 года численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год. Это по словам экспертов, усилит конкуренцию за высококвалифицированные кадры.
В 2017 году безработица в России составила 5,2%. Рекордно низким этот показатель был в 2014 году. Тогда он составил 3,9%.
Ранее сообщалось, что Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице. Документ также увеличит его размер.
В ведомстве пояснили, что размеры минимальной и максимальной выплаты безработным не менялись с 2009 года. По мнению специалистов. в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума.
Планируется, что законопроект вступит в силу в январе 2019 года.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян оценивают свое материальное положение в диапазоне от «среднего» до «очень плохого», но при этом почти 90 процентов из них довольны местом работы или сферой занятости.
Как показал опрос, при трудоустройстве респонденты предпочитают такие сферы деятельности, где легче найти работу. В их числе — торговля, промышленность и сервис. Наиболее привлекательными для поиска работы или подработки эти сферы назвали 71 процент участников исследования.
Москва24: последние новости
Минфин объяснил сокращение бюджетных расходов на пенсии Правительство РФ не планирует повышать НДФЛ Молодым педагогам и медикам предлагают давать льготную ипотеку в селах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды237
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост141
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал12
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала194
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног11
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение