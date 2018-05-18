Безработица в России снизится до 4,7% к 2020 году

Безработица в России продолжит последовательно снижаться и к 2020 году составит 4,7%. Такие прогнозы сделали специалисты Института Гайдара.

Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник института Алексей Ведев, снижение количества незанятых граждан связано с сокращением численности трудоспособного населения.

Согласно демографическому прогнозу Росстата , до 2025 года численность трудоспособного населения будет сокращаться темпами от 500 тысяч до 1 миллиона человек в год. Это по словам экспертов, усилит конкуренцию за высококвалифицированные кадры.

В 2017 году безработица в России составила 5,2%. Рекордно низким этот показатель был в 2014 году. Тогда он составил 3,9%.

Ранее сообщалось, что Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице. Документ также увеличит его размер.

В ведомстве пояснили, что размеры минимальной и максимальной выплаты безработным не менялись с 2009 года. По мнению специалистов. в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума.

Планируется, что законопроект вступит в силу в январе 2019 года.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян оценивают свое материальное положение в диапазоне от «среднего» до «очень плохого», но при этом почти 90 процентов из них довольны местом работы или сферой занятости.

Как показал опрос, при трудоустройстве респонденты предпочитают такие сферы деятельности, где легче найти работу. В их числе — торговля, промышленность и сервис. Наиболее привлекательными для поиска работы или подработки эти сферы назвали 71 процент участников исследования.