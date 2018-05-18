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Чтобы выехать за границу, житель Карелии погасил огромный долг
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Чтобы выехать за границу, житель Карелии погасил огромный долг 

Карельские вести 36 минут назад
Фото: Карельские вести
Сумма задолженности составила более миллиона рублей.
В отделе судебных приставов по г. Костомукша находилось исполнительное производство в отношении гражданина, который должен был возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере 1,3 млн рублей.
Поскольку добровольно это требование жителем Карелии не было выполнено, судебные приставы применили меры принудительного исполнения. В частности, денежные средства должника на счетах в банках были арестованы, также был наложен арест на транспортные средства, ограничено право выезда за пределы страны и право управления автомобилем.
Желая восстановить ограниченное право выезда за пределы Российской Федерации, должник погасил задолженность в полном объеме.
По материалам: ptzgovorit.ru
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