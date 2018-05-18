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Выплаты вкладчикам банка «Акцент» начнутся не позднее 1 июня
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Выплаты вкладчикам банка «Акцент» начнутся не позднее 1 июня 

Rambler News Service 42 минуты назад
Выплаты вкладчикам банка «Акцент» из города Орска Оренбургской области начнутся не позднее 1 июня 2018 года, сообщает Агентство по страхования вкладов (АСВ).
Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 24 мая 2018 года.
Сегодня, 18 мая, ЦБ [отозвал] (https://rns.online/finance/TSB-otozval-litsenziyu-u-banka-aktsent—2018-05-18/) у «Акцента» лицензии на осуществление банковских операций. По состоянию на 1 мая 2018 года банк занимал 465-е место в банковской системе России по величине активов.
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