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Госдума устала от митингов
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Госдума устала от митингов 

News.ru 1 час назад
Депутаты фракции «Единая Россия» 17 мая вынесли на рассмотрение законопроект, согласно которому за злоупотребление правом проводить митинга будет введён штраф на сумму до 100 тыс. рублей. Инициаторами нового положения стали Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова и Александр Грибов.
Предполагается, что в Кодекс РФ об административных правонарушениях внесут новую статью под названием «Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия», сообщает ТАСС. За нарушение статьи штраф для граждан составит 5-25 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-30 тыс. рублей, для юридических лиц — 20-100 тыс. рублей.
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