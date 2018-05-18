Ещё
В «Сапсанах» начали продавать карты «Тройка/Подорожник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Сапсанах» начали продавать карты «Тройка/Подорожник» 

RT на русском 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В скоростных поездах «Сапсан» начали продавать единые транспортные карты «Тройка/Подорожник», сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Приобрести проездной можно у проводников. Стоимость карты — 850 рублей.
«Карта работает по принципу предоплаты будущих поездок: на баланс начислено 600 рублей, из которых 300 рублей на балансе тарифа «Кошелёк» для оплаты проезда в Москве и 300 рублей для оплаты проезда в Санкт-Петербурге», — уточнили в РЖД.
Если пополнение или активация онлайн-оплаты происходят в московском общественном транспорте, то средства зачисляются на электронный кошелёк «Тройки», если в петербургском — «Подорожника».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
В ПФР рассказали о формировании бюджета фонда Силуанов заявил, что повышение НДФЛ не планируется СМИ: В российской потребительской корзине могут увеличить долю рыбы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сергей Мавроди «воскрес»55
Путин озвучил Меркель условия по «Северному потоку — 2»295
Украина проиграла России спор171
Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля88
ЕС пошел против доллара65
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение