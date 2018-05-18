В «Сапсанах» начали продавать карты «Тройка/Подорожник»

В скоростных поездах «Сапсан» начали продавать единые транспортные карты «Тройка/Подорожник», сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД

Приобрести проездной можно у проводников. Стоимость карты — 850 рублей.

«Карта работает по принципу предоплаты будущих поездок: на баланс начислено 600 рублей, из которых 300 рублей на балансе тарифа «Кошелёк» для оплаты проезда в Москве и 300 рублей для оплаты проезда в Санкт-Петербурге », — уточнили в РЖД.

Если пополнение или активация онлайн-оплаты происходят в московском общественном транспорте, то средства зачисляются на электронный кошелёк «Тройки», если в петербургском — «Подорожника».