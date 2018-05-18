В Башкирии в текущем году из 114 «ипотечных» квартир выселили людей

Судебные приставы Башкирии в текущем году передали на продажу 114 квартир, находящихся в залоге по ипотечному кредитованию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП республики.

Причина кардинальных мер — не оплата ипотечного кредита. Такие квартиры передаются на реализацию с торгов.

«Не будет помехой и то обстоятельство, что предмет залога является единственным жильем заемщика и членов его семьи. Закон предполагает изъятие имущества, являющегося залогом, в случае неисполнения должником, возложенного не него ипотечного обязательства», — рассказали в УФССП по Башкирии.