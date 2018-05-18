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В Башкирии в текущем году из 114 «ипотечных» квартир выселили людей
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В Башкирии в текущем году из 114 «ипотечных» квартир выселили людей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Судебные приставы Башкирии в текущем году передали на продажу 114 квартир, находящихся в залоге по ипотечному кредитованию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП республики.
Причина кардинальных мер — не оплата ипотечного кредита. Такие квартиры передаются на реализацию с торгов.
«Не будет помехой и то обстоятельство, что предмет залога является единственным жильем заемщика и членов его семьи. Закон предполагает изъятие имущества, являющегося залогом, в случае неисполнения должником, возложенного не него ипотечного обязательства», — рассказали в УФССП по Башкирии.
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