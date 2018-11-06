Черновик от 18.05.2018 11:06 (Екатерина Волкова)

Градоначальники почти всех кузбасских городов отчитались о своих доходах за 2017 г. У многих по сравнению с 2016 г. они снизились. Но есть и те мэры, которые смогли прибавить. Впрочем, все сообщили, что живут на одну зарплату. Корреспондент « АиФ в Кузбассе» выясняла, хватает ли чиновникам на жизнь.

Квартира, земля и гараж

Доход среднестатистического кузбасского градоначальника, по опубликованным декларациям, составляет от 800 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Выше только у глав Новокузнецка Кемерова . По сравнению с заместителями губернатора доходы довольно скромные, ведь областные чиновники заработали не меньше 1,5 млн руб. На семью главы города в среднем приходится квартира, земельный участок, дом, гараж и автомобиль. У главы Новокузнецкого района Дмитрия Беспалова в собственности только квартира, а у его жены — машина Toyota Camry. Глава района за год заработал 1,3 млн руб. Больше всех доход оказался у главы Белова Алексея Курносова — 4,6 млн руб. с учётом стоимости проданной квартиры. В собственности у него три земельных участка, квартира и два гаража. Также у семьи есть две машины, прицеп и надувная лодка.

Некоторые главы любят гаражи. Например, мэр Гурьевска Михаил Поданев в собственности имеет четыре земельных участка под гараж и четыре гаража, четыре автомобиля, лодку и прицеп. У супруги в собственности только квартира. На протяжении многих лет абсолютным рекордсменом по количеству недвижимости был глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин. В 2016 г. он задекларировал доход в 5,4 млн руб. (4,3 млн руб. — от продажи автомобиля). На тот момент чиновник имел в совместной собственности с женой дом, квартиру, несколько земельных участков, прицепов и т. д. Супруга заработала за 2016 г. 84 млн руб. В собственности у женщины было семь земельных участков, дом, 103 гаража, транспорт и мн. др. К сожалению, пока Вячеслав Николаевич не отчитался о своих доходах за 2017 г., поэтому неизвестно, как изменилось его положение за год. Возможно, бывший градоначальник ещё не успел, ведь в понедельник он сменил работу: его назначили и. о. заместителя губернатора по ЖКХ.

Кто разбогател и обеднел?

Игорь Украинцев

По мнению депутата Областного совета народных депутатов Игоря Украинцева, на сегодняшний день законодательство настолько ужесточилось, что обойти его при декларировании своих доходов сложно. Например, если чиновник или депутат покупает что-то дорогое (цена превышает его совместный с супругой доход за последние три года), то ему придётся объясниться. Например, предоставить договор займа и т. д. Но определённые «лазейки» в законодательстве всё-таки есть. «Например, не нужно декларировать имущество и доходы родителей и совершеннолетних детей. Также с точки зрения законодательства не придерёшься и к имуществу и доходам бывших жён, если юридически люди находятся в разводе, но фактически живут вместе и имуществом тоже пользуются вместе. Доходы бывших жён даже в этом случае не декларируются», — объясняет депутат.

Пять самых богатых глав

Глава

2017 г.

2016 г.

Что в собственности

Сергей Кузнецов, Новокузнецк

2,5 млн руб.

1,3 млн руб.

Квартира, автомобиль, мотоцикл

Илья Середюк, Кемерово

2,3 млн руб.

2,7 млн руб.

Земельный участок, участок под дом, один дом, квартира, гараж

1,5 млн руб.

1,5 млн руб.

Три земельных участка, две квартиры, дом, гараж

Дмитрий Ажичаков, Анжеро-Судженск

1,2 млн руб.

967 тыс. руб.

Квартира, дом, два земельных участка, гараж

1,2 млн руб.

3,3 млн руб.

Приусадебный участок, земельный участок под дом, дачный участок, земля под гаражом, дом, автомобильный прицеп, надувная лодка