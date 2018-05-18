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Самозанятых россиян заставят раскошелиться
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Самозанятых россиян заставят раскошелиться 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самозанятых россиян хотят обязать в скором времени делать выплаты в Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет газета "Известия" со ссылкой на текст законопроекта, который министерство юстиции уже согласовало с профильными ведомствами.
Издание отмечает, что пока из текста документа не ясно, как именно будут взиматься с самозанятых граждан страховые взносы и их размеры. До этого министерство финансов предлагало взимать налог в 3-6%. Министерство экономического развития предлагало облагать налогом каждую транзакцию.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, для самозанятых необходимо вводить патент по нескольким десяткам видам деятельности. Он будет обходиться в 20 тысяч рублей ежегодно.
Помимо этого, в разработанном Минюстом документе предложено установить критерии статуса самозанятого россиянина. Они будут определять физические лица, самостоятельно и на свой риск осуществляющие трудовую деятельность, направленную на систематическое получение дохода.
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