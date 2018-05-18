Самозанятых россиян заставят раскошелиться

Издание отмечает, что пока из текста документа не ясно, как именно будут взиматься с самозанятых граждан страховые взносы и их размеры. До этого министерство финансов предлагало взимать налог в 3-6%. Министерство экономического развития предлагало облагать налогом каждую транзакцию.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, для самозанятых необходимо вводить патент по нескольким десяткам видам деятельности. Он будет обходиться в 20 тысяч рублей ежегодно.

Помимо этого, в разработанном Минюстом документе предложено установить критерии статуса самозанятого россиянина. Они будут определять физические лица, самостоятельно и на свой риск осуществляющие трудовую деятельность, направленную на систематическое получение дохода.