«Известия»: Минюст хочет обязать самозанятых делать выплаты в Пенсионный фонд и ФОМС

Как пишет издание, к поправкам к закону «О занятости населения в РФ» установлены критерии — к самозанятым предложено относить физических лиц, самостоятельно осуществляющих деятельность, направленную на систематическое получение дохода. Такая работа должна совершаться в свободное время от исполнения обязанностей по трудовому договору. При этом граждане не должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Виды поддержки, которые предусмотрены для работающих, на самозанятых распространяться не будут.

Минэкономразвития. По данным издания, в плане работы также указано, что порядок уплаты страховых взносов самозанятыми и размер этих выплат должны быть обозначены в Налоговом кодексе. Также в него планируется внести поправки о процедурах налогового учета и администрирования работающих на себя. Подготовкой соответствующих поправок, по информации «Известий» займутся Минфин, Минтруд

Минфине изданию рассказали, что порядок уплаты страховых взносов и их размеры еще не установлен. В Минэкономразвития при этом считают, что работающие на себя граждане должны делать единый платеж, который будет распределяться между фондами. В качестве одного из вариантов рассматривается автоматическое исчисление платежа с каждой трансакции.