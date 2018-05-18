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Розничные магазины могут обязать принимать карты с 2020 года. Нагрузка на малый бизнес вырастет
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Розничные магазины могут обязать принимать карты с 2020 года. Нагрузка на малый бизнес вырастет 

Inc. 39 минут назад
Фото: Inc.
Депутаты Госдумы предложили обязать все российские розничные компании с оборотом до 10 млн рублей принимать банковские карты с 2020 года. Если законопроект примут, малому бизнесу в ближайшие два года придется потратить 1,8 млрд рублей на покупку и установку терминалов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Законопроект представляет собой доработанный документ от 2017 годы, в котором предлагалась обязать все интернет-магазины вне зависимости от выручки принимать карты «Мир». В обновленной версии речь идет о малом и среднем бизнесе, а также о картах Visa и MasterCard. Проект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, добавил Аксаков.
Аналогичный законопроект уже принят для компаний с годовым оборотом от 20 млн рублей — такие предприятия обязаны установить терминалы с 1 января 2019 года. Новая инициатива Госдумы затронет около 90 тысяч небольших магазинов. Большая часть из них — «совсем малая розница», а две трети находятся в сельской местности, рассказал изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) оценивают установку одного терминала для приема карт в 20 тысяч рублей. Вместе с установкой контрольно-кассовой техники (ККТ), которая стала обязательной для малого бизнеса с января 2018 года, нагрузка на предпринимателей серьезно вырастет, считают в ассоциации.
Под закон также попадают интернет-магазины, добавляет президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.
Александр Иванов
президент Национальной ассоциации дистанционной торговли
«Обязать принимать карты как одну из форм оплаты — это нормально, но порог в 10 млн руб. в год — это микроскопические ИП. Для государства ловить таких участников рынка, принуждать и штрафовать может обойтись дороже, чем сумма собранных штрафов».
По данным Иванова, сейчас в странах Европы около 85% покупок в интернете оплачивается банковской картой. В России этот показатель составляет около 20-25%.
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