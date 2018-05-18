Атака на наличные: принимать банковские карты к оплате обяжут даже маленькие магазины

«Для государства ловить таких участников рынка, принуждать и штрафовать может обойтись дороже, чем сумма собранных штрафов». Законопроект затронет не только малую розницу, но и онлайн-ритейл. Согласно законопроекту Госдумы , все розничные компании с выручкой от 10 млн руб. в год будут обязаны принимать банковские карты с 1 января 2020 г. Как пишет «Коммерсантъ», об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков . Магазины с оборотом от 20 млн руб. будут должны принимать карты уже с 1 января 2019 г. Инициатива по увеличению доли безналичных платежей в рознице исходит от Центробанка , пояснил г-н Аксаков. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Инициатива затронет в том числе магазины торговой площадью менее 50 кв. м., отметил гендиректор Infoline Михаил Бурмистров . По его данным, не принимают банковские карты к оплате примерно в 90 тыс. магазинов, две трети из которых расположены в сельской местности. Их владельцам предстоит купить также контрольно-кассовую технику.

Терминал для безналичной оплаты будет стоит примерно 20 тыс. руб., то есть расходы 90 тыс. магазинов могут составить 1,8 млрд руб., подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли. Инициатива затронет также интернет-магазины.

Обязать принимать карты как одну из форм оплаты — это нормально, но порог в 10 млн руб. в год — это микроскопические ИП. Для государства ловить таких участников рынка, принуждать и штрафовать может обойтись дороже, чем сумма собранных штрафов, — высказал опасение газете президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов

В Ассоциации компаний интернет-торговли настаивают, что принимать карты должны все онлайн-ритейлеры — это обелит рынок. Впрочем, разработчики законопроекта обеспокоены высокими тарифами российских банков за эквайринг, которые доходят до 3,5%.