Ещё
Атака на наличные: принимать банковские карты к оплате обяжут даже маленькие магазины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атака на наличные: принимать банковские карты к оплате обяжут даже маленькие магазины 

Деловой Квартал 2 часа назад
Фото: Inc.
«Для государства ловить таких участников рынка, принуждать и штрафовать может обойтись дороже, чем сумма собранных штрафов». Законопроект затронет не только малую розницу, но и онлайн-ритейл. Согласно законопроекту Госдумы, все розничные компании с выручкой от 10 млн руб. в год будут обязаны принимать банковские карты с 1 января 2020 г. Как пишет «Коммерсантъ», об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Магазины с оборотом от 20 млн руб. будут должны принимать карты уже с 1 января 2019 г. Инициатива по увеличению доли безналичных платежей в рознице исходит от Центробанка, пояснил г-н Аксаков. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
Инициатива затронет в том числе магазины торговой площадью менее 50 кв. м., отметил гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. По его данным, не принимают банковские карты к оплате примерно в 90 тыс. магазинов, две трети из которых расположены в сельской местности. Их владельцам предстоит купить также контрольно-кассовую технику.
Терминал для безналичной оплаты будет стоит примерно 20 тыс. руб., то есть расходы 90 тыс. магазинов могут составить 1,8 млрд руб., подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли. Инициатива затронет также интернет-магазины.
Обязать принимать карты как одну из форм оплаты — это нормально, но порог в 10 млн руб. в год — это микроскопические ИП. Для государства ловить таких участников рынка, принуждать и штрафовать может обойтись дороже, чем сумма собранных штрафов, — высказал опасение газете президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.
В Ассоциации компаний интернет-торговли настаивают, что принимать карты должны все онлайн-ритейлеры — это обелит рынок. Впрочем, разработчики законопроекта обеспокоены высокими тарифами российских банков за эквайринг, которые доходят до 3,5%.
Деловой Квартал: последние новости
Правительство собралось повысить пенсионный возраст уже в 2019 г. К чему готовиться? «Ну а что хотели?» Контрольная закупка: налоговики взялись за продавцов тортов в соцсетях Можно ли забрать единственное жилье за долги — позиция Верховного суда
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды237
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост141
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал12
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала194
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног11
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение