Вкладчику на заметку: у АСВ заканчиваются деньги

На этом, «хорошие новости» для вкладчиков не заканчиваются — как сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов ведомства, АСВ, скорее всего, не сможет вернуть кредиты ЦБ в прогнозируемые сроки.

Бухгалтерия не сходится

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении переписку между АСВ и Счетной палатой, вернуть долг ЦБ до 2020 года агентству вряд ли удастся.

По данным Счетной палаты, по состоянию на 30 сентября 2017 года АСВ получило кредиты ЦБ РФ на сумму 768 млрд руб. Согласно приводимым ведомством прогнозам поступлений и расходования средств ФОСВ на период с 2017 по 2025 гг., в фонд к 2025 году должно поступить 1,974 трлн руб., при том, что страховые выплаты составят 1,154 трлн руб. Таким образом, превышение поступлений над выплатами составит 820,1 млрд руб.

«Однако даже реализация указанного прогноза не позволит полностью погасить до 2025 года увеличенную до 1,03 трлн руб. сумму кредита Банка России», — говорится в отчете Счетной палаты.

АСВ верит в лучшее

Что же в этой ситуации ждет Агентство, задачей которого является решать проблемы вкладчиков, само оказавшееся в щекотливой ситуации?

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию из собственных источников, в своих расчетах АСВ, помимо статистических данных последних двух лет, использовало предположение, что интенсивность отзывов лицензий после 2018 года будет снижена.

Сложно сказать, на чем строится такая уверенность, учитывая масштабы «чистки» банковской системы, проводимой Банком России. Если верить прогнозам независимых экспертов, в ближайшее время «чистка» продолжится.

Это, в свою очередь, означает, что количество банков, по обязательствам которых АСВ предстоит отвечать перед их вкладчиками, вряд ли сократится. Напротив, в ухудшающихся объективных экономических условиях, оно наверняка даже увеличится. И, возможно, что весьма ощутимо — параллельно с ростом требований со стороны все новых пострадавших вкладчиков, произойдет снижение объема поступлений банковских взносов в ФОСВ. Это произойдет из-за сокращения их количества в результате «чистки» и объективных экономических причин.

Чем грозит?

Грозит ли это чем-то вкладчикам проблемных банков?

Напрямую, скорее всего нет, хотя косвенные последствия происходящего могут оказаться вполне ощутимыми, причем не только для клиентов банков. По сути, все будет зависеть от масштабов отзыва ЦБ банковских лицензий, состояния банков и эмиссионных возможностей главного банка страны. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что если взносов банковской системы будет недостаточно для пополнения ФОСВ, ЦБ сделает все, чтобы вкладчики не пострадали. Переход проблемы из экономической в социально-политическую плоскость вряд ли устроит российское государство . А это значит, что когда проблема примет критические очертания, в ход будет пущен печатный станок.

«АСВ — одно из важнейших достижений российских властей в финансовой сфере, позволившей достаточно безболезненно пройти кризисы 2008 и 2014-х годов, — пояснил „Ридусу“ вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . — Думаю, никто не оставит Агентство без денег и АСВ будет в очередной раз докапитализировано».

Эксперт уверен, что проблему с исчерпанием средств ФОСВ придется в любом случае. Возможно, за счет повышения взносов тех банков, которые проводят агрессивную денежную политику, привлекая депозиты населения под повышенные проценты по сравнению с рыночными, — говорит Вязовский.

В том, что АСВ и пострадавших вкладчиков не бросят на произвол судьбы, согласен с ним и аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский

«Дадут денег 100%. Не станут подрывать доверие к системе.

к тому же до 2025-го еще очень далеко», — говорит он.

Однако, даже и у этого чудесного спасения есть своя цена, и чем больше окажутся масштабы проблемы АСВ, тем более дорогим и болезненным будет ее решение.

Эмиссионное финансирование ФОСВ Центробанком ведет к тем же самым последствиям, что и любая незапланированная денежная эмиссия.

«Конечно, это приведет к негативным последствиям, — говорит Дмитрий Голубовский. — Точно так же, как санация уже взятых на баланс ЦБ банков привела к росту денежной базы и оказала определенное давление на рубль. Впрыснут денег в систему, они, так или иначе, мультиплицируются в ней, и вытекут в экономику, необеспеченные активами и инвестициями».

Впрочем, по мнению эксперта, это не будет повторением 1998-го года, когда из-за кризиса «легла» почти половина банковской системы. «Сегодня страна и экспорт находятся в гораздо лучшем состоянии, — говорит Голубовский. Как в 1998-м не будет, а вот подобно 2014-му или 2009-му, если внешняя конъюнктура временно сильно ухудшится, вполне может быть еще разок. Тогда будет снова двузначная официальная инфляция, а фактическая — под 20%. Где-то на один год, потом снова все успокоится».