Варианты повышения пенсионного возраста: жесткий и еще жестче?

Минфин и Минтруда предложили варианты, как повышать пенсионный возраст в России . Подход финансового министерства таков: повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет до 65 лет, для женщин — на восемь до 63 лет. Предполагается, что увеличение следует производить на год через каждые шесть месяцев.

Подход Минтруда мягче: для мужчин — тоже до 65 лет, но для женщин — до 60 лет. При этом повышать предлагается на один год за год. Об этих предложениях сообщили источники РБК. По их словам, изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже со следующего года.

Юрия Горлина: Какой вариант лучше и вероятнее? Мнение замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Юрий Горлин замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС «Если в отношении женщин 60 лет — это еще предельно возможно, с моей точки зрения, то 63 — это уже чрезмерно. Статистка показывает, что где-то после 60 лет уже существенно меньше половины женщин продолжают работать. В отношении же мужчин 65 лет — это очень чрезмерно. Уже после 61-62 лет занятость мужчин падает существенно меньше 50%. Поэтому 62-63 года, с моей точки зрения, предельно. Очень важны темпы повышения. Поскольку все риски, связанные с повышением пенсионного возраста — рынок труда, риск роста бедности — все недостаточно просчитываемы, профилактикой является, во-первых, то, что заблаговременно предупреждают. По нашим оценкам, средний период предупреждения — больше девяти лет. Есть страны, где и 15 лет, и 17. А второе — не очень высокие темы повышения, по одному-три месяца в год. Чтобы не гнаться только лишь не столько экономическим, сколько, возможно, бухгалтерским эффектом, чтобы не повторилась ситуация, которая была в приснопамятную монетизацию льгот, когда потом пришлось заплатить гораздо больше, чем сэкономили, есть смысл хотя бы несколько лет двигаться по три месяца, чтобы понять, как это все происходит, а потом уже перейти на более высокие темпы, например, по шесть месяцев в год».

Обсуждается и то, будет ли повышение пенсионного возраста сопровождаться механизмами смягчения переходного периода. Это может быть возможность уйти на пенсию раньше срока, но «заплатив» за это пропорциональным снижением размера пенсий за каждый год досрочного выхода, приводит РБК мнение одного из федеральных чиновников. По его словам, необходимо избежать стагнации в занятости молодого поколения, поскольку задержка на рынке труда людей старшего возраста еще больше отдалит вступление на него молодых. Также нужно снизить риск большого перетока пожилых граждан на пенсии по инвалидности.

О повышении пенсионного возраста с точки зрения здоровья рассуждает врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко:

Филипп Кузьменко врач-терапевт, медицинский блогер «Лучше всего провести аналогию человеческого организма с автомобилем. У него есть некий ресурс, который со временем вырабатывается. Есть люди, у которых он вырабатывается значительно быстрее из-за того, что у них, например, определенные условия труда, либо генетически в них заложено большее количество различных патологий, либо приобрели за годы жизни значительно больше болезней. А есть люди, у которых был относительно спокойный труд, и, соответственно, к пенсионному возрасту они подошли относительно здоровыми. В целом, некоторые люди могут проработать еще лет десять, хоть до 70 лет, а некоторые уже к 55-60 годам подходят на излете. Но повышение пенсионного возраста, к сожалению, касается абсолютно всех — и тех, и других, их не спрашивают, могут они работать или нет. И в этом кроется основная проблема, потому что есть люди, которые просто, к сожалению, не доживут до этого возраста. Получается, что они всю жизнь работали, а компенсацию никакую не получат. Поэтому для здоровья в идеале чем раньше выходить, тем лучше, потому что работа, как известно, человека все-таки губит».

Ранее в Минфине заявили ТАСС , что пока никаких предложений в кабмин не направляли, но изменение пенсионной системы рассматривают.