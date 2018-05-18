Кадыров зарабатывает больше Владимирова и меньше Битарова

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах и имуществе его семьи за 2017 год, следует из информации, опубликованной на официальном сайте главы Чечни

Он заработал за 12 месяцев 6,9 млн рублей, а его жена всего 60 тысяч рублей. Кроме того, доход в семью в размере 296 млн рублей принёс один из 11 несовершеннолетних детей Кадырова. Совместно они используют жилой дом площадью 300 кв. м. Кроме того, Рамзан Ахматович владеет огромным домом площадью 2344 кв.м, а его жена — квартирой площадью 209 кв.м.