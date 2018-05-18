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Кадыров зарабатывает больше Владимирова и меньше Битарова
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Кадыров зарабатывает больше Владимирова и меньше Битарова 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах и имуществе его семьи за 2017 год, следует из информации, опубликованной на официальном сайте главы Чечни.
Он заработал за 12 месяцев 6,9 млн рублей, а его жена всего 60 тысяч рублей. Кроме того, доход в семью в размере 296 млн рублей принёс один из 11 несовершеннолетних детей Кадырова. Совместно они используют жилой дом площадью 300 кв. м. Кроме того, Рамзан Ахматович владеет огромным домом площадью 2344 кв.м, а его жена — квартирой площадью 209 кв.м.
Кадыров раскрыл свои доходы последним из руководителей регионов СКФО. Он оказался беднее главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с годовым доходом 38 млн руб., но богаче всех остальных глав республик, включая губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и главу Дагестана Владимира Васильева.
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