Выжутович: Минфин предложил самозанятым самим облагать себя налогом

Напомним, в ноябре 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию Владимир Путин заявил, что граждан, работающих на себя, нужно освободить от налогов на два года, дав им возможность легализовать свою деятельность. Исполняя поручение президента, минюст разработал документ, в котором определил самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такие граждане приравниваются к предпринимателям, которые приобретают единый патент и не имеют права держать наемных работников. Было предложено установить минимальную стоимость патента в 10 тысяч рублей за год, а также определить 45 видов деятельности самозанятых граждан. Встав на учет в налоговых органах , такие лица смогут не платить никаких налогов до конца 2018 года. Предлагается включить в сферу самостоятельной деятельности также информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержку. Право расширить перечень профессий для самозанятых граждан предоставлено и местным властям.

Стремление минфина ускорить легализацию домработниц, репетиторов и сиделок продиктовано поручением президента до 15 июля 2018 года «завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан». А пока что для некоторых категорий из них действуют налоговые каникулы. От налогов освобождены домработницы, сиделки и репетиторы. Им разрешили работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, оценивать предложение минфина пока рано: «Сейчас нельзя понять, что такое „профессиональный доход“ и чем он отличается от любительского. Также непонятно, как планируется его контролировать технически для начисления налога. И, конечно, очень щедрое предложение насчет порога дохода в 10 миллионов рублей в год, в особенности в регионах».

Минфин предложил самозанятым облагать себя налогом тоже самостоятельно

Репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах: не чувствуют в этом особой необходимости. Налоги они и так не платят, и налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и бумаги из ФНС — их никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу в дом. Единственный случай, когда такие бумаги могут потребоваться, — выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника).

Сейчас, с наступлением лета, начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, каждый летний сезон приближается к 30 процентам. Но, сняв урожай со своих шести соток и реализовав его, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода — ремонт квартир, уход за больными и прочие востребованные услуги.

Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на «архаичные формы занятости». По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 по 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости — ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход — 20 882 рубля. «С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых — примерно 8 миллионов человек. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени, — заключают аналитики НАФИ. — И эта цифра явно занижена, так как не каждый опрошенный готов декларировать неформальный статус своей занятости».

Теневая занятость не хочет выходить из тени

Экономисты Владимир Гимпельсон Ростислав Капелюшников (оба руководят Центром трудовых исследований НИУ ВШЭ ) ставят под сомнение термин «легализация» применительно к самозанятым гражданам: «Неформальная деятельность не может быть „легализована“, поскольку она не является запрещенной. По-видимому, чиновники считают нелегальным все, с чего не уплачены налоги и социальные взносы. Впрочем, это отчасти вопрос терминологии, но он чреват последствиями: не окажутся ли в какой-то момент у нашей власти „нелегальные няньки и сиделки“ уголовными преступниками?»

Средний уровень безработицы, по данным Росстата, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают несоответствие между значительным числом уволенных и низким ростом безработицы. Они объясняют это постепенным перетеканием людей в теневую занятость, неподотчетную официальной статистике. И эта занятость не хочет выходить из тени.