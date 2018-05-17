Сколько валюты можно брать с собой в отпуск за границу

Юрист — о том, сколько денег можно перевозить через границу не декларируя и какие подводные камни кроются в этих правилах.

«Впервые собираюсь летом в отпуск за границу. Какую сумму в валюте можно с собой прово­зить и как ее декларировать? Есть какие-то тонкости?»

— Уже с 2010 года действует правило, согласно которому вы вправе вывезти за границу или ввезти сюда без ограничений и заполнения таможенной декларации сумму, равную или меньше 10.000 долларов США. Сразу стоит напомнить, что теряющие в последнее время популярность дорожные чеки приравниваются к наличности и их нужно прибавлять к имеющейся у вас сумме.

А вот деньги на карточках сюда не входят — на вашем счете может быть какая угодно сумма. Денежные активы на кредитных или дебетовых карточках не подлежат ни декларированию, ни какому либо иному учету со стороны встречающих вас на границе правоохранительных органов

Какие в этой истории подводные камни? 10.000 — это с учетом всех валют, в том числе и рублей. Если в сумме у вас больше — придется идти через красный коридор, а не через зеленый, как обычно при пересечении границы. Если у вас наличность близка к этой сумме, перед прохождением границы имеет смысл свериться с последним курсом Банка России . И не забудьте уточнить, какие валютные правила действуют в стране, куда вы направляетесь.

Фактически сейчас можно провозить любую сумму, нужно лишь ее задекларировать. При этом декларировать нужно всю сумму, а не только превышающую 10.000 долларов. Все валюты, имеющиеся при себе, необходимо суммировать, прибавляя к ним дорожные чеки, а также денежные инструменты — ценные бумаги, векселя, банковские чеки. Последние декларируются всегда и независимо от суммы.

Как можно пострадать, если вы пренебрегли этими советами? Найдут незадекларированную валюту сверх указанной суммы — конфискация по решению суда да еще штраф в таком же размере.

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