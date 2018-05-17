Роструду могут поручить контролировать начисление и перерасчет пенсий

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, такая идея обсуждается в профессиональных кругах с 2010 года, и сейчас она актуальна.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в законодательстве закреплены институты перерасчета и автоматической корректировки различных видов пенсий. Например, предусмотрен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. А для проведения некоторых видов перерасчета человек должен обратиться в пенсионный фонд сам. Но в различные госструктуры поступают многочисленные обращения людей по поводу ошибок при перерасчете всех видов пенсий.

В связи с этим законопроектом предлагается создать контрольный механизм, даже отдельный самостоятельный вид госнадзора за установлением, перерасчетом и корректировкой всех видов пенсий. В частности такие функции предполагается передать Роструду

Контролировать «пенсионные дела» предлагается с помощью камеральных и выездных проверок и мониторинга. Камеральные проверки должны будут проводиться в органах Роструда на основании документов, представленных по их запросу. Выездные — по месту нахождения объекта контроля.

Мониторинг нужно будет вести в дистанционном режиме — для выявления отклонений и ошибок при установлении, перерасчете и корректировке пенсий. Данные, полученные при мониторинге, могут стать основанием для проведения проверок.

Контролировать «пенсионные дела» предлагается с помощью камеральных и выездных проверок

Порядок их проведения нужно будет отдельно установить нормативными актами Роструда, также говорится в пояснительной записке.

"Начисление и уплата страховых взносов, на основании которых люди получают пенсионные права, зависит от зарплаты и имеет ряд особенностей. Ситуации бывают разными. Например, зарплата начислена, но не выплачена. Или выплачена, но работник должен ее вернуть, так как он, скажем, взял аванс, но не отработал положенное количество часов или не выполнил обговоренный объем работы", — поясняет Сафонов. А какой орган разбирается во всех «зарплатных» нюансах и контролирует ее выплату? Роструд. Соответственно, никто лучше него не разберется в возникающих пенсионных спорах, полагает эксперт. Значит, и полномочия для этого стоит ему дать.

По данным Пенсионного фонда России, в прошлом году в фонд поступило 554 тысячи обращений от людей. Каждое пятое из них — более ста тысяч — связано с подозрением на то, что пенсия начислена неправильно, и должна быть выше. Каждый раз проводится проверка, и в подавляющем большинстве случаев жалоба признается необоснованной, а все произведенные начисления верными, констатируют в ПФР. Реальные ошибки при начислении и перерасчете пенсии выявляются редко.