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ЦБ попросит министерства разрешить застройщикам разные механизмы защиты прав дольщиков
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ЦБ попросит министерства разрешить застройщикам разные механизмы защиты прав дольщиков 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Банк России обратится в Минстрой и Минфин с просьбой дать возможность застройщикам в рамках одного объекта использовать разные механизмы обеспечения прав дольщиков — гарантийный фонд застройщиков, страхование ответственности и банковское поручительство, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах юридического форума.
В 2017 году в РФ был принят закон о компенсационном фонде долевого строительства, из которого должны выплачиваться компенсации обманутым дольщикам. Эта мера должна заменить прежние способы гарантий дольщикам — страхование ответственности застройщиков и банковское поручительство. Но по объектам, где заключены такие договоры, действуют только старые механизмы, и это в ряде случаев приводит к проблемам для дольщиков, сказал Чистюхин.
"Я постараюсь написать письмо в Минстрой на эту тему, который ведет этот вопрос, и в Минфин, чтобы дать возможность застройщикам в случае отказа страховых компаний и банков в заключении обеспечительного договора
подключиться к системе гарантирования фонда", — сказал зампред ЦБ.
Сейчас закон так делать не позволяет, и это недоработка, считает Чистюхин. «Те объекты, по которым хоть одна квартира продана с применением механизма страхования или банковского поручительства, к фонду уже не имеют отношения и должны пользоваться старым механизмом. Сложилась неприятная ситуация, что если по каким-то причинам действующий страховщик оказывается недееспособен
либо отказывается от дальнейшего страхования по этому объекту и иные страховщики и банки отказываются заключать договоры страхования и выдавать поручительства, это тупик для застройщика. Он не может войти в систему фонда», — объяснил Чистюхин.
"Это ведь бьет по дольщику: нельзя дальше продавать квартиры — значит, нельзя достроить этот дом. Нельзя достроить дом — они (дольщики) не получают свое жилье", — сказал он. Таких случаев пока немного, но жалобы отдельных губернаторов есть, добавил он.
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