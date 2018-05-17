В Тольятти подводят итоги работы горадминистрации за 2017 год

«Считаю, что прежде, чем выносить отчет на думу , очень важно представить итоги вам, самой активной части населения города», — отметил Сергей Анташев

Доходы города в прошлом году составили 12,7 млрд руб., из них 6,4 млрд руб. — собственные средства, остальные — субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов.

ТольяттиАзот, КуйбышевАзот. В 2017 году Тольятти перечислил в бюджеты всех уровней 32,3 млрд руб., крупнейшие налогоплательщики — АвтоВАЗ

Городские расходы сложились в сумме 13 млрд руб., более 60% из которых было потрачено на социальную сферу и культуру, 25% — на ЖКХ и общественный транспорт. В 518 млн руб. обошлось городу обслуживание муниципального долга.

Касаясь темы долга, Сергей Анташев напомнил, что он резко возрос — до 5,7 млрд руб. в 2009 году, когда АвтоВАЗ передал муниципалитету объекты социально-культурной сферы.

Городская администрация ведет планомерную работу по снижению долговой нагрузки, за счет замены дорогих кредитов более дешевыми удалось снизить среднюю процентную ставку с 11% до 8%, также предпринимаются и другие меры. В результате в 2017 году удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга 181 млн рублей.

Кроме того, мэрия предпринимает шаги по расширению налоговой базы, в частности, много внимания уделяется постановке на кадастровый учет земельных участков, ведется систематическая работа с должниками.

Глава Тольятти отметил положительную динамику в промышленном производстве. Объем отгруженной продукции вырос в 2017 году на 15,5%, лидером роста здесь стала автомобильная промышленность, в которой производство увеличилось более чем на 22%.

Говоря о росте производства, глава Тольятти отметил роль присвоения городу статуса территории опережающего развития, открывшего новые возможности для привлечения инвестиций.

Соглашение с первым резидентом ТОР было подписано в январе 2017 года, сегодня таковых уже 28.

Общий объем планируемых инвестиций около 5 млрд руб., в результате реализации проектов будет созданы 4 тыс. новых рабочих мест.

С мая 2016 года продолжается снижение уровня безработицы. На конец 2017 года в городе зарегистрировано 5 тыс. безработных, количество вакансий в течение прошлого года увеличилось в 1,5 раза, за год было создано 1700 новых рабочих мест. Выросла в 2017 году и заработная плата, она увеличилась более чем на 7% и составила 33,5 тыс. рублей.

Решается проблема с выплатой долгов по зарплате сотрудникам АвтоВАЗагрегата. Как рассказал Сергей Анташев, по решению главы региона на эти цели было выделено 68 млн рублей. Оставшиеся долги в размере 24,8 млн руб. будут погашены после проведения торгов и реализации имущества предприятия.

Особое внимание глава Тольятти уделил в отчете ремонту дорог и благоустройству городских территорий. В 2017 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» город получил 1,5 млрд руб., на эти средства в том числе было отремонтировано 37 магистральных дорог общей протяженностью 63 км.

Что касается благоустройства, то здесь, по мнению главы города, предстоит много работы. По этому критерию Тольятти занимает 114 место из 250 крупнейших городов России . Благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в городе было благоустроено 230 дворов.

"Однако, нужно по дожить еще много усилий для приведения города в порядок", — сказал Сергей Анташев. Он отметил, что в разных районах города существуют проблемы с освещением, ливневой канализацией, несанкционированными свалками, три удаленных района нуждаются в газификации, не закончена работа по восстановлению выгоревших городских лесов.

Также Сергей Анташев рассказал о работе над программой подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля на АвтоВАЗе и ряде других вопросов, после чего ответил на вопросы общественников.