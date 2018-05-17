Стоит ли класть деньги на сезонные банковские депозиты

Банки сегодня предлагают преимущественно рублевые депозиты со специальными условиями. К примеру, у Всероссийского банка развития регионов сезонный вклад на шесть месяцев можно открыть под 6,1 процента годовых. Минимальная сумма составляет всего 20 тысяч рублей. По регулярному депозиту на такой же срок ставка ниже — 5,65 процента годовых. Повышенный процент не в рамках акции тоже можно получить, но для этого на те же шесть месяцев нужно вложить гораздо более внушительную сумму — от 1,5 миллиона рублей. Положить деньги на трехмесячный депозит в Генбанке можно под 6,50 процента годовых. В обычном случае ставка не превышает 6 процентов годовых.

По словам Натальи Абрамовой, директора департамента мониторинга банковских продуктов агентства MARCS, выгода от сезонных предложений может составлять 1-3 процентных пункта по сравнению с базовыми депозитами банков. «Ставки по вкладам всегда нужно сравнивать с поправкой на сумму и срок, — говорит Абрамова. — Возможно, на первый взгляд покажется, что по сравнению с максимальной ставкой банка процент по сезонному вкладу не так соблазнителен. Но вклады со спецпредложениями чаще всего краткосрочные (1-3 месяца), а максимальные ставки по обычным вкладам обычно действуют для сроков от 6 до 12 месяцев».

Самые пиковые месяцы по количеству сезонных вкладов — май и декабрь. В конце апреля — мае помимо весенних продуктов появляются и программы к Дню Победы. Этой весной, по данным MARCS, из топ-100 российских банков краткосрочные депозиты с повышенной доходностью предлагали около четверти. Срок многих вкладов истечет в конце мая, так что количество сезонных предложений, как ожидают аналитики, к июню немного уменьшится, хотя потом это компенсируется «летними» продуктами.

"Банки предлагают сезонные вклады, когда нужно привлечь новых клиентов или удержать старых, — отмечает Дмитрий Фалалеев , руководитель дирекции розничного бизнеса РосЕвроБанка . — Обычно именно летом и осенью происходит отток либо недостаточный прирост депозитов".

Чаще всего такие предложения не рассчитаны на какую-то специальную категорию клиентов, уточняет Фалалеев. Однако в какой-то мере это могут быть, например, пенсионеры. С одной стороны, летом на даче они тратят меньше денег, а с другой — сталкиваются с необходимостью сохранить средства в свое отсутствие".

Разница между ставками по сезонным и обычным вкладам неуклонно сокращается и составляет сейчас менее процента

При выборе сезонного депозита эксперты советуют внимательно читать условия. К примеру, нередко такие банковские продукты имеют верхние и нижние ограничения по объему размещаемых средств.

"Нужно также смотреть, разрешается ли пополнять и досрочно снимать деньги. Если нет, а чаще всего это именно так, возникает вопрос, подходит ли вам это предложение или нет, — комментирует Наталья Смирнова , генеральный директор «Эмкварта. Персональный советник». — И универсальный совет: если вклад не в банке системной значимости из списка ЦБ , то лучше хранить там до 1,4 миллиона рублей (максимальная сумма страхового возмещения при возникновении проблем у банка. — Прим. ред.). До размещения депозита не лишним будет попросить независимых экспертов оценить финансовое положение банка, чтобы не попасть в ситуацию забалансового вклада, который не покрывается Агентством по страхованию вкладов ".

Несмотря на то что разница между ставками по краткосрочным вкладам со специальными предложениями и обычными депозитами сокращается, эксперты советуют не упускать возможность и пользоваться акциями, которые проводят банки.

"Деньги должны работать — это основное правило, — говорит независимый финансовый советник, доцент Финансового университета Саида Сулейманова . — Если у вас есть крупное разовое поступление или вы копили деньги на отпуск, но решили в него не ходить, разумно положить их на краткосрочный депозит. Это крайне актуальный совет для транжир, привыкших спускать все имеющиеся на руках свободные деньги".

По словам Натальи Абрамовой, сезонный вклад будет выгоден в любом случае, при условии, что у него фиксированная ставка. «Если ставка меняется в зависимости от срока нахождения денег, то, прежде чем размещать средства в этот вклад, необходимо посчитать среднюю ставку — она окажется ниже, чем заявленная максимальная ставка по вкладу в этому случае. Также нужно обращать внимание на возможность капитализации процентов по любому сезонному вкладу. Это даст небольшой дополнительный доход».