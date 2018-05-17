«Российские бедные — это молодые семьи с детьми»

«Это снижение можно рассматривать, как обнадеживающий сигнал, но я бы не стала уверенно говорить, что это какое-то улучшение. Надо смотреть в контексте общего изменения доходов населения, которые пока особо не растут.

Сегодня бедных в России — 13,2% от общего числа населения, и здесь важно то, как рассчитывается этот уровень бедности. В нашей стране используется абсолютный подход — мы оцениваем бедность по доле семей, которые находятся за чертой прожиточного минимума. Сам прожиточный минимум устанавливается на основе минимальной потребительской корзины. Этот показатель, на самом деле, — рукотворный, как мы корзину установили, как ее оценили, столько людей за чертой бедности и получим, при том же уровне доходов. Стоимость корзины регулярно пересматривается, поскольку, например, продукты дорожают или дешевеют, соответственно больше или меньше людей оказывается в числе бедных.

Многие страны используют совсем другой подход — относительное измерение бедности. Они рассчитывают долю людей, чей доход, например, ниже половины или 60% медианного (среднего) дохода всего населения. Относительный подход, на мой взгляд, более объективный, потому что он не привязывается к символической потребительской корзине, которую никто в глаза не видел, и никто на самом деле так не питается и не потребляет услуги, все люди разные. Он просто сравнивает людей бедных с теми, кто имеет средний или высокий доход. По такому критерию у нас в стране, конечно, уровень бедности получится гораздо выше.

Кто же эти 19,3 млн человек за чертой и чем они отличаются, например, от западных стран. На Западе бедность ассоциируется с безработицей — нет дохода, значит ты бедный. У нас же бедность в основном в работающих семьях. Это молодые семьи с детьми, не обязательно множеством, хватит и двоих, которые еще не имеют высоких заработков. Особенно если мама сидит с маленькими детьми дома и получает невысокое пособие. Вот эти семьи и попадают в категорию бедных.

Часто считают, что там же находится большинство многодетных семей, но это не обязательно так. Действительно есть бедные многодетные семьи, у которых бедность наступает, как итог многодетности — рождает третий, и средний доход семьи делится уже не на 4, а на 5 и получается низкий среднедушевой доход. Как правило, если есть малыши, то мама не работает, а одна зарплата отца, даже если она средняя, но поделенная на 5 человек уже дает бедность. Но есть другой вариант — богатые многодетные семьи. Таких, конечно, меньше. Это люди, имеющие высокие доходы, которые просто могут себе позволить иметь больше детей.

Самый простой путь снизить уровень бедности — статистический — не повышать прожиточный минимум, вот и станет меньше народу за чертой, если общие доходы будут хоть немного расти. Это шутка, а если говорить серьезно, то во всем мире основной путь снижения бедности — это экономический рост, который дает рост доходов всего населения, а, значит, и бедного тоже. И также дает возможность больше ресурсов перераспределять через бюджет — повышать пенсии, детские пособия».