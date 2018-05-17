Клиенты ВТБ жалуются на проблемы со входом в интернет— и мобильный банки

Клиенты ВТБ жалуются на проблемы с доступом в дистанционные каналы обслуживания банка. Для некоторых пользователей проблема актуальна с раннего утра 17 мая 2018 года. Об этом они пишут в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру

«Уже пять часов не могу попасть в личный кабинет, так как не приходит СМС с кодом, если оно и придет через час, то сессия уже неактуальна и непонятно вообще, на какую попытку войти пришло это СМС. На сайте банка инфо о проблеме отсутствует. Здесь отвечают, что сервис работает в штатном режиме или что они будут анализировать. Признайте, наконец, что у вас проблема и сообщите срок ее решения. Отключите пока эту проверку по СМС, другие банки без нее нормально обходятся», — написала в 14:00 мск форумчанка Банки.ру под ником youkka.

«Уважаемый банк! Разберитесь уже с вашей проблемой с «ВТБ-Онлайн», потому что не только у меня такая проблема: при входе не приходит СМС для подтверждения, при чем с самого утра. И все молчат, главное, у всех все в штатном режиме! Пожалуйста, уважаемые, постарайтесь решить эту проблему в ближайшее время или хотя бы скажите, когда хоть что-то будет ясно», — просит форумчанин Юра Ленков.

В Twitter клиенты ВТБ также оставляют недовольные обращения к банку.

Несколько розничных клиентов ВТБ пожаловались порталу Банки.ру на то, что с 14:00 мск 17 мая 2018-го до сих пор не могут войти в интернет— и мобильный банки кредитной организации. Некоторым пользователям код для входа в СМС-сообщении приходит с большой задержкой, что делает его недействительным, другим — СМСки с кодом не приходят вовсе. Есть и те, кому система выдает оповещение «Система временно недоступна». При этом проблема не касается пользователей, у которых настроена авторизация «по пальцу».

В пресс-службе ВТБ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В «Народном рейтинге» Банки.ру представитель ВТБ отвечает клиентам, что проведенная проверка показала: в настоящее время СМС-сообщения с кодами подтверждения доставляются банком своевременно.