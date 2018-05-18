В Татарстане разработали новую программу поддержки сельских бизнесменов

РТ. Новую программу поддержки сельских предпринимателей разработали в Татарстане , сообщает пресс-служба минэкономики

В рамках программы «Предпринимательство на селе» аграрии смогут получать поручительства фонда на особых условиях — с взиманием комиссии 0,5% годовых до 70% от суммы кредита (займа или лизинга).

Условия программы:

— максимальный размер поручительств — до 70%;

— цель кредитования — инвестиции, пополнение оборотных средств;

— вознаграждение поручительства — 0,5% годовых от суммы поручительства;

— собственное обеспечение — не менее 30% от суммы обязательств заемщика;

— максимальный срок поручительства — на срок предоставления финансирования + 120 дней.