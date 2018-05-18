В Татарстане разработали новую программу поддержки сельских бизнесменов 

Новую программу поддержки сельских предпринимателей разработали в Татарстане, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
В рамках программы «Предпринимательство на селе» аграрии смогут получать поручительства фонда на особых условиях — с взиманием комиссии 0,5% годовых до 70% от суммы кредита (займа или лизинга).
Условия программы:
— максимальный размер поручительств — до 70%;
— цель кредитования — инвестиции, пополнение оборотных средств;
— вознаграждение поручительства — 0,5% годовых от суммы поручительства;
— собственное обеспечение — не менее 30% от суммы обязательств заемщика;
— максимальный срок поручительства — на срок предоставления финансирования + 120 дней.