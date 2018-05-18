Ещё
В Татарстане разработали новую программу поддержки сельских бизнесменов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане разработали новую программу поддержки сельских бизнесменов 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Новую программу поддержки сельских предпринимателей разработали в Татарстане, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
В рамках программы «Предпринимательство на селе» аграрии смогут получать поручительства фонда на особых условиях — с взиманием комиссии 0,5% годовых до 70% от суммы кредита (займа или лизинга).
Условия программы:
— максимальный размер поручительств — до 70%;
— цель кредитования — инвестиции, пополнение оборотных средств;
— вознаграждение поручительства — 0,5% годовых от суммы поручительства;
— собственное обеспечение — не менее 30% от суммы обязательств заемщика;
— максимальный срок поручительства — на срок предоставления финансирования + 120 дней.
АиФ Казань: последние новости
Клиентам ТФБ и Интехбанка РФП выплатил более 177 млн рублей Портфель карт «Мир» ВТБ достиг 6 млн штук Снег, метели и сильный ветер ожидают татарстанцев 15, 16 и 17 марта
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«30 минут — и он над Америкой»78
«Пусть говорят» грозит закрытие163
В ГД внесли поправки о сроках полномочий президента80
Скрипаля выписали из больницы90
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»64
Видео
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:37
Автокран грохнулся в Лену, спуская судно
Происшествия
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
00:48
«30 минут — и он над Америкой»
Оружие Армия
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение