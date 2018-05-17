Госдума может утвердить увеличение пенсионного возраста россиян до конца июля 

Решение об увеличении пенсионного возраста для россиян может быть принято депутатами Государственной Думы до конца июля этого года. А уже сегодня, 17 мая, в Кремле пройдет совещание, в ходе которого Дмитрий Медведев может поручить членам правительства начать подготовку соответствующего законопроекта. Не исключается возможность, что изменения вступят в силу уже в следующем году.
Ранее Центр стратегических инициатив во главе с Алексеем Кудриным предлагал увеличить пенсионный возраст до 60 лет у женщин и до 65 у мужчин. Однако, по мнению экспертов, перемены могут быть не столь кардинальными благодаря новому вице-премьеру Татьяне Голиковой, стороннице более мягкого подхода к вопросу о повышении возраста выхода на пенсию.
В то же время специалисты из РАНХиГС предложили увеличить пенсионный возраст мужчин до 63, а женщин — до 60 лет. Именно такие значения, по словам сотрудников академии, наиболее приемлемы в нынешних социальных и экономических условиях. Однако существует мнение, что шансы провести долгое время на пенсии или вообще дожить до 63 лет у мужчин в нашей стране гораздо ниже, чем в других развитых государствах.
Однако депутаты Государственной Думы пока не готовы принять решение о повышении пенсионного возраста, по крайней мере, без детального обсуждения. Некоторые из них заявляют о согласии в этом вопросе с Владимиром Путиным, который заявлял, что подобные нововведения могут иметь место только после широкой общественной дискуссии.
По материалам kommersant.ru
Фото: rbc.ru