Российская компания открыла вакансию выпивохи с зарплатой 85 тысяч рублей

Компания «Айдринк», владеющая мобильным приложением iDrink, открыла вакансию «тайного тусовщика». Согласно описанию работы, соискателю необходимо будет «целыми днями ходить по барам, кафе и ресторанам и бесплатно пить через приложение». Вакансия размещена на странице проекта во «ВКонтакте».

Сервис iDrink предоставляет платную подписку, по которой пользователь может со скидкой приобретать напитки в барах и ресторанах (как алкогольные, так и безалкогольные). Компания ищет человека старше 18 лет, который будет в день посещать не менее 10-15 заведений и в каждом из них получать бесплатные напитки. В конце рабочего дня соискателю необходимо будет составлять отчет по каждому посещенному бару или ресторану.

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«Это не шутка. Мы растем и заведений стало очень много, не всегда успеваем следить за тем, прошел ли персонал обучение по нашему продукту. Поэтому нам нужен такой… назовем его "тайный тусовщик"», — говорится в объявлении.

Компания также отмечает, что соискателям иногда нужно будет «делать вид, что вы вообще не в курсе работы приложения, то есть проводить разные сценарии».

В описании вакансии отмечается, что компании нужен сотрудник «с хорошей печенью и обменом веществ», поскольку в день по приложению можно получать один бесплатный напиток и неограниченно два напитка по цене одного. «Это значит, что при минимальном условии посещения 10 точек, придется выпить примерно 19 напитков (не выбрасывать же)», — говорится в объявлении. Соискателю предлагается 85 тысяч рублей «чистыми», а также «оплата ДМС ввиду вредности работы».