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Воробьев инициировал единовременную выплату пенсионерам
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Воробьев инициировал единовременную выплату пенсионерам 

Lenta.ru 1 час назад
Подмосковные пенсионеры начали получать единовременную выплату из бюджета Московской области в размере пяти тысяч рублей. Об этом Ленте.ру рассказали в региональном правительстве в четверг, 17 мая.
С инициативой материальной помощи людям старшего поколения выступил губернатор Андрей Воробьев. «Порядка 700 тысяч жителей, которым в этом году или ранее исполнилось 70 лет, получат по пять тысяч рублей, чтобы направить их на свои нужды. Наша задача — каждый год работать так, чтобы сильный бюджет позволял поддерживать тех, кому в силу возраста уже сложно работать. В этом году на эту поддержку мы выделили 3,5 миллиардов рублей», — сказал глава региона.
Воробьев также выразил надежду, что в будущем размер единовременной выплаты увеличится.
Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон. Для оформления достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.
«По состоянию на сегодняшний день выплату на свой банковский счет или через почтовое отделение получили 95 процентов граждан», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
17 апреля сообщалось о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.
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