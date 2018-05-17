Подмосковным пенсионерам выплатят пять тысяч рублей единовременно

С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона в феврале этого года.

Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон. Всего данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 700 тысяч пожилых людей, проживающих в Московской области.

Для оформления достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.