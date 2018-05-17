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Подмосковным пенсионерам выплатят пять тысяч рублей единовременно
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Подмосковным пенсионерам выплатят пять тысяч рублей единовременно 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти Московской области начали в мае единовременную выплату 5 тысяч рублей подмосковным пенсионерам, которым в 2018 году исполняется 70 и более лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона в феврале этого года.
Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон. Всего данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 700 тысяч пожилых людей, проживающих в Московской области.
Для оформления достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.
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