Онищенко выступил за повышение пенсионного возраста в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что повышение пенсионного возраста в России должно быть поэтапным и может растянуться на 10 лет. Она также добавила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным, например, каждый год он может повышаться на полгода как для мужчин, так и для женщин.

"Я в принципе за увеличение этого возраста. Об этом я говорю последние пять или шесть лет. Мы приходим к очередному демографическому провалу… у нас просто некому будет работать", — заявил РИА Новости Онищенко.

Он также отметил, что при принятии решения необходимо внимательно выслушать тех, кто выступает против повышения пенсионного возраста.

"Это делать надо постепенно, в некоторых профессиональных категориях (пенсионный возраст), может, даже и понижать надо, это особенно касается профессий тяжелого, вредного труда. Но без повышения мы просто не обойдемся", — сказал депутат.